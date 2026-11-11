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Vláda upravila armádní koncepci. Navýšila počet vojáků, termín náboru zmizel

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  12:58
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Nová verze koncepce výstavby armády počítá s navýšením počtu profesionálních vojáků až na 38 000. Původní dokument přitom uváděl nejméně 32 000. Z koncepce zároveň zmizel konkrétní termín, podle kterého měla armáda původně do roku 2030 dosáhnout nejméně 32 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivní zálohy. Vyplývá to z dokumentu ministerstva obrany. Hlavní priority modernizace armády zůstávají zachovány.

Strategický dokument vláda schválila minulý týden v pondělí se změnou. Zatímco původní dokument stanovoval minimální počet vojáků, nová verze pracuje s horní hranicí. Ve srovnání s předchozí verzí se změnila nejen uvedená velikost profesionální armády, ale také formulace stanoveného náborového cíle. Koncepce totiž vypouští konkrétní personální milník pro rok 2030.

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Původní dokument počítal s dosažením nejméně 32 000 profesionálních vojáků a 10 000 záložníků do konce tohoto desetiletí. Nová verze místo toho obecně stanovuje, že armáda bude postupně naplňovat požadované počty. Zachovává přitom požadavek na každoroční přijímání nejméně 3000 profesionálních vojáků a 1000 příslušníků aktivní zálohy.

Dílčí úpravy se týkají také příloh koncepce. Nová verze v názvu harmonogramu strategických a zvlášť významných projektů výslovně uvádí jeho závislost na schváleném finančním rámci.

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Hlavní priority armády se mezi oběma verzemi zásadně nezměnily. Patří mezi ně dokončení výstavby těžké mechanizované brigády, modernizace střední brigády, posílení protivzdušné a protidronové obrany či rozvoj bezosádkových systémů.

Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040 stanovuje hlavní směry rozvoje české armády v následujících letech. Předchozí koncepci s výhledem do roku 2035 schválila vláda Petra Fialy (ODS) v roce 2023, obvykle se dokument přepisuje každé čtyři až pět let.

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Současný kabinet se rozhodl koncepci aktualizovat o dva roky dříve než byl původní plán, mimo jiné i proto, že spojenci loni na úrovni Severoatlantické aliance (NATO) přijali nové budoucí závazky.

2. listopadu 2026
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