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VIDEO: Ve Kbelích se předvedl transportní obr Embraer. Přihlíželi Zůna i Hlaváč

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  17:34
Zařazením prvního transportního letounu Embraer C-390 Millennium získává česká armáda schopnosti, které jí dosud chyběly. Při čtvrtečním slavnostním představení letounu na letišti v pražských Kbelích to řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Nový stroj zvýší akceschopnost vzdušných sil a bude možné jej využít k přepravě techniky, výsadkářů, tankování za letu, zdravotnické evakuaci i podpoře integrovaného záchranného systému. Letoun přiletěl do Česka začátkem července, druhý letoun má armáda získat do konce roku 2027.

„Zařazením tohoto moderního proudového letounu 21. století získáváme schopnosti, které dosud našim vzdušným silám chyběly. Významně zvyšujeme celkovou interoperabilitu a akceschopnost celé naší armády,“ uvedl ministr.

Dodal, že letoun umožní přepravu těžší techniky i desítek výsadkářů na dlouhé vzdálenosti, tankování paliva za letu nebo zdravotnické evakuační mise MEDEVAC. Využití najde také při podpoře integrovaného záchranného systému, například při hašení rozsáhlých požárů.

Výhodou je podle Zůny právě všestrannost. „Do nákladového prostoru lze umístit kontejnery s různou výbavou podle aktuální potřeby. Pokud jde o přepravu VIP hostů nebo vládních činitelů, i to letoun umožňuje. Do nákladového prostoru lze vložit speciální VIP kontejner, který poskytuje stejný komfort jako jakýkoliv jiný VIP letoun,“ řekl ministr.

Do Česka přiletěl první armádní obr z Brazílie. Zvládne hašení a uveze i těžkou techniku

„Armáda České republiky převzetím transportního letounu C-390 Millennium získává novou schopnost jednat rychleji, samostatněji a s větším dosahem,“ řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.

Nový letoun podle něj rozšíří možnosti českých vzdušných sil při přepravě vojáků, techniky i materiálu na území České republiky, v rámci Severoatlantické aliance (NATO) i při pomoci českým občanům v zahraničí. Zmíněné tankování za letu podle něj zvýší dosah i vytrvalost vzdušných sil.

Zůna přijal Kaliňáka. Řešili nákup minometů AM120 i proudových letounů

Hlaváč zároveň uvedl, že pořízení letounu nepředstavuje konec modernizace armády, ale další krok při budování ozbrojených sil připravených plnit úkoly za všech okolností.

Dodání se zpozdilo

Do Česka přiletěl první ze dvou transportních letounů Embraer C-390 na začátku července. Armáda ho pořídila i s vybavením za 11,3 miliardy korun bez DPH. Česká republika měla první letoun získat už loni na podzim. Ministerstvo obrany ale loni v červenci pro server Novinky.cz uvedlo, že se dodání na žádost brazilského dodavatele posune.

Zůna zároveň zdůraznil ekonomický přínos. České firmy se podle něj podílejí na dodavatelském řetězci i zajištění životního cyklu letounů, což přináší pracovní místa, transfer know-how i moderních technologií. Připomněl také, že Česko bylo spolu s Brazílií, Kolumbií a Portugalskem u zrodu projektu a na jeho vývoji se podílelo od počátku. Cesta k pořízení stroje trvala řadu let, první debaty o něm se vedly už kolem roku 2013.

Smlouvu na nákup dvou středních transportních letounů Embraer C-390 Millennium uzavřelo s brazilským výrobcem ministerstvo obrany v říjnu 2024 pod vedením tehdejší ministryně Jany Černochové (ODS).

Armáda České republiky získala nové nákladní letadlo.
Ministr obrany Jaromír Zůna (vlevo) při slavnostním předání prvního transportního letounu Embraer C-390 Millennium do výzbroje české armády. (16. července 2026)
První transportní letoun Embraer C-390 Millennium ve výzbroji české armády. (16. července 2026)
Kapitán Radim Ulrich předvádí první transportní letoun Embraer C-390 Millennium, který byl přidán do výzbroje české armády. (16. července 2026)
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