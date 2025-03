Lidé nechtějí do armády. Bojí se, že válka je už moc blízko, usoudila Černochová

Česká armáda se potýká se snižujícím se počtem přihlášek do armády. Ta má včetně aktivních záloh zhruba 30 tisíc členů. Podle ministryně obrany Jany Černochové má stát v plánu navýšit počet členů zhruba o třetinu. Docílit toho chce mimo jiné novelou zákona o vojácích z povolání.

Nedostatek přihlášek ministryně vidí v blízkosti a délce konfliktu na Ukrajině. „Není se čemu divit, že se do armády v těch posledních vlastně třech letech hlásí méně lidí. Je to celoevropský jev, je to vlastně jev i na pozadí té války na Ukrajině, že lidé se prostě jednoduše bojí vstupovat do armády, když vědí, že je ta válka takhle blízko,“ řekla v pořadu ministryně obrany.

Ze začátku války podle Černochové přihlášek přibývalo, postupem času a zvyšujícím se počtem obětí zájemců ubylo. „Řada lidí z těchto důvodů z armády i odcházela,“ uvedla.

Jedním z východisek je pro Černochovou fokus na mladou generaci. „Aby třeba neodmítala zkusit dobrovolné cvičení. Vím, že mladá generace nemá ráda nějaké dlouhodobé závazky, takže se snažíme přizpůsobit se mindsetu mladé generace tím, že děláme dobrovolná cvičení. Nepodepisují žádné kontrakty,“ vysvětlila.

Na dotaz, zda je na stole i možná povinná vojenská služba, reagovala Černochová nesouhlasně. „Jsem naprosto ve shodě s panem premiérem a i včera jsme si to opět opakovali, že v žádném případě ani on, ani já nebudeme navrhovat žádnou základní vojenskou službu. Jsme rádi, že máme profesionální armádu, jsme rádi, že konečně se nám daří modernizace armády,“ dodala ke spekulacím o povinné vojně.