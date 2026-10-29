Základem bojeschopnosti jsou podle Koncepce výstavby armády ČR 2040, kterou v pondělí na vládu přinese ministr obrany za SPD Jaromír Zůna, připravení, kompetentní a motivovaní lidé. „Do roku 2040 armáda disponuje nejméně 32 tisíci vojáky z povolání a 15 tisíci vojáky v aktivní záloze. Přechod na model celkových sil, propojující profesionální vojáky, aktivní a všeobecnou zálohu, vytváří předpoklady pro mobilizační rozvinutí a regeneraci sil,“ píše se v koncepci.
Zvýšení počtu vojáků z povolání a aktivních záloh
Už do roku 2030 chce Armáda ČR dosáhnout počtu nejméně 32 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc vojáků v aktivní záloze, následně navýšit počet vojáků v aktivní záloze na 15 tisíc. Na začátku června měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a víc než 5 tisíc příslušníků aktivní zálohy.
„Hlavním úkolem armády je obrana státu prostřednictvím zapojení do společného obranného úsilí NATO. Kolektivní obrana a obrana teritoria jsou nedělitelné. Zajišťuje je jeden soubor interoperabilních sil, začleněný do celovládního a celospolečenského systému obrany státu,“ je uvedeno v textu koncepce, kterou bude v schvalovat vláda ANO, SPD a Motoristů sobě v pondělí.
Přitom hnutí SPD se vůči NATO vyjadřuje dlouhodobě skepticky a jeho šéf, předseda Sněmovny Tomio Okamura řekl v září 2025 v superdebatě lídrů stran, že by hlasoval pro neutralitu, pro vystoupení z NATO. Loni před volbami také tvrdil, že se mu líbí model rakouské neutrality.
Rozvoj schopností je plánován a podmíněn navyšováním obranných výdajů od roku 2030
„Výstavba schopností probíhá ve třech etapách. Rozsah první etapy určuje schválený finanční rámec, který do roku 2029 činí 2 procenta HDP na resort obrany. Zdroje jsou v této etapě soustředěny na selektivní odstranění urgentních nedostatků ve schopnostech, zejména v oblasti těžké brigády a protivzdušné obrany. Komplexní rozvoj schopností je plánován v následných dvou etapách a je podmíněn navyšováním obranných výdajů od roku 2030,“ uvádí nová armádní koncepce.
Se zvyšováním obranných výdajů se tak počítá za horizontem současné vlády, po příštích volbách do Sněmovny, které mají být na podzim 2029.
„Nová Koncepce armády 2040 (KVAČR) má správnou vizi: drony, AI, digitalizace a spolupráce se start-upy. Realita financování je ale čisté sci-fi. Plán totiž počítá s růstem obranného rozpočtu až na 3,5 % HDP. Kde se ty peníze v době škrtů vezmou, už neříká,“ glosoval novou armádní koncepci člen výboru pro obranu, Pirát Ivan Bartoš.
Dokument počítá i se zkrácením náborového procesu na třicet dnů a vytvořením kapacit pro každoroční přijetí nejméně tří tisíc profesionálních vojáků a tisíce záložníků. Prioritou má být doplňování jednotek s nejvyššími požadavky na připravenost a získávání odborníků v oblasti velení a řízení, kybernetických a vesmírných schopností, bezosádkových systémů, logistiky a zdravotnictví.
Dokument předpokládá i rozvoj systému odměňování, benefitů a podpory bydlení. Ve spolupráci s městy chce armáda rozšiřovat bytový fond ve vybraných posádkách, síť služebních bytů a dětských skupin. Opatření mají přispět k dlouhodobému setrvání vojáků ve službě a omezování jejich předčasných odchodů.