Armáda stáhla záštitu nad konferencí o letectví. Vadí kontroverzní organizátor

„Armáda České republiky nehodlá propůjčovat své jméno ani prestiž akcím spojeným s osobami, které zpochybňují naše euroatlantické závazky,“ uvedl Hlaváč. „Volba je na pořadatelích: buď budou partnerem akce tyto osoby, nebo Armáda ČR. Obojí dohromady nejde. Ochrana bezpečnosti státu a důvěryhodnosti armády má absolutní přednost před vším ostatním,“ dodal.
Seznam Zprávy v pondělí napsaly, že za konferencí stojí mimo jiné podnikatel Petr Markvart. Server upozornil například na jeho zářijové vystoupení na konferenci spolku Svatopluk v panelu se sankcionovaným ruským politologem Fjodorem Lukjanovem nebo na jeho dřívější kontakty s představiteli Národní domobrany. Markvart serveru odmítl, že by jeho kontakty či názory představovaly bezpečnostní problém.
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Nový náčelník generálního štábu si založil účet na X, Řehka měl zákaz
Zástupce náčelníka generálního štábu Petr Čepelka, který záštitu nad konferencí původně udělil, Seznam Zprávám před jejím odebráním řekl, že záštita byla poskytnuta odbornému programu konference, nikoli jednotlivým organizátorům. „Pokud by z jejich strany vyplynulo, že naše (vzdušných sil) spolupráce na akci představuje riziko, záštitu bez váhání přehodnotím,“ uvedl Čepelka.
Future Air Force Conference je součástí Future Forces Forum. Akce zaměřená na budoucnost vojenského letectva se má uskutečnit od 20. do 22. října v Praze.