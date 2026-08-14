„Rozpočet bude schválen vládou do 30. září, ale je úplně jasné, že armáda dostane ty dvě procenta HDP,“ řekl Babiš. Spojenci v roce 2014 přijali závazek v plnění výdajů na obranu do roku 2025 ve výši dvou procent HDP v reakci na tehdejší anexi Krymu.
Loni na summitu v Haagu přijali nový cíl pěti procent do roku 2035, z čehož přímé obranné výdaje mají činit 3,5 procenta. Česku se loni nepodařilo splnit dvouprocentní závazek a ani letos s tím vláda zatím nepočítá. Mezi spojenci Česká republika v obranných výdajích zaujímá poslední příčky.
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Armáda není v personální krizi, nové vojáky nelákají jen peníze, tvrdí Zůna
Zůna v reakci na dotaz týkající se stavu přípravy nové koncepce armády uvedl, že dokument je v zásadě hotový a prošel už projednáním na Bezpečnostní radě státu. Finální úpravy nyní čekají na jasný rozpočtový rámec.
Podle ministra se dnes uskutečnila 14. letošní vojenská přísaha, přičemž tento počet zahrnuje i přísahy po absolvování dobrovolných vojenských cvičení. Klíčové období pro nábor přitom resort čeká na podzim, kdy do armády tradičně vstupují čerství absolventi škol. „Dosáhneme mimořádně dobrých výsledků v letošním roce, pokud jde o doplňování armády, a vysoce překonáme i objemy těch nárůstů, které byly za předchozí čtyři roky předchozí vlády,“ uvedl ministr. K 1. srpnu sloužilo v ozbrojených silách podle Babiše 30 907 vojáků.
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Při hodnocení náborových čísel ministr zdůraznil, že resort musí intenzivně pracovat s demografickým vývojem i s vnitřním věkovým složením armády. „Pokud jde o demografický vývoj, samozřejmě o něm víme. Proto jsme stanovili, že personál je prioritou v těchto letech, protože co neuděláme do roku 2029, 2030, budeme potom už obtížně dohánět,“ řekl Zůna.
Podle ministra působí v ozbrojených silách ještě další zásadní faktor, o kterém se veřejně příliš nemluví, a to generační obměna. Tím, že byla profesionalizace armády schválena v roce 2002 a armáda byla již v té době poloprofesionální, dospěl v současnosti značný počet vojáků právě do věku obměny. „Dochází ke generační obměně vojáků, takže my i s tímto faktorem musíme pracovat. To znamená, že my nedoháníme pouze doplňování, ale i tu generační obměnu. Takže letos nám armáda i omládne,“ uvedl ministr.