Armáda prodlužuje životnost tří prstů smrti, než dorazí nové rakety z Izraele

„Prodlužování životnosti raket realizujeme již více než dvacet let. Bez tohoto by již dávno musela armáda ukončit provozování těchto raket z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu,“ uvedla Zuzana Horová z Vojenského technického ústavu (VTÚ).

V praxi to znamená, že se raketa rozebere, zkontrolují se jednotlivé části včetně pohonu a to celé se utěsní, aby mohl být dovnitř vpuštěn dusík, který přispívá ke stabilitě, respektive životnosti a funkčnosti pohonných hmot rakety. Tuto technologii vyvinul Vojenský technický ústav výzbroje a munice ve Slavičíně na konci devadesátých let.

Zastaralý zbraňový systém vyžaduje časté opravné zásahy. Vojáci jej nyní mohou používat jen díky šikovným technikům. Jejich práci jim navíc ztěžuje nedostatek náhradních dílů. Většina originálních součástek z tehdejší sovětské výroby již není k dispozici.

Systém 2K12 KUB

Protiletadlový raketový komplex 2K12 KUB byl do výzbroje sovětské armády zaveden v roce 1967. Čeští vojáci jej používají od 70. let 20. století. „Tento systém je technicky zastaralý. Problémy jsou také s municí,“ uvedl plukovník Jaroslav Daverný, náčelník vojska pozemní protivzdušné obrany.

Čtyři baterie, které mají vojáci 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích ve výzbroji, získala ještě československá armáda v polovině osmdesátých let minulého století, podobně jako další státy někdejší Varšavské smlouvy. A jedinou modernizací za celou dobu služby byl přechod z analogového ovládání na digitální.

S raketovými komplexy KUB, v kódovém označení NATO SA-6 Gainful, jsou vojáci schopni ničit letadla, vrtulníky i řízené střely s plochou dráhou letu v malých a středních výškách. Česko zatím nemá náhradu za tento systém k dispozici. Izraelský Spyder vojáci obdrží v nejbližších letech.

„Plánované prodloužení životnosti se týká tří sérií raket z výzbroje armády. Úkony potřebné k provedení prodloužení životnosti, jako je delaborace, odběr vzorků, provedení zkoušek a tak dále zrealizujeme u devíti raket kvůli statistickému rozložení naměřených hodnot,“ dodala Horová z VTÚ.

Neznamená to, že za 5,9 milionu korun bez daně se prodlouží životnost devíti raket, celkem jich budou nejméně desítky. Bližší podrobnosti armáda však neuvádí. V praxi se z každé uskladněné série, respektive ročníku výroby vezme vzorek v podobě rakety, která se rozebere, zkontroluje a v případě vyhovujícího stanoviska techniků je daná série označena za provozuschopnou.

Životnost se prodlouží o tři roky

Takto lze postupovat opakovaně, nicméně ne do nekonečna. Prodloužení životnosti má podle českého obranného standardu, kterým se musí vojáci řídit omezenou platnost. „V případě vyhovujících výsledků je možno životnost prodloužit až o tři roky,“ přiblížila Horová.

2K12 KUB V kódovém označení NATO SA-6 Gainful je pozemní samohybný protiletadlový raketový komplet krátkého dosahu určený především k ničení letadel, vrtulníků a řízených střel s plochou dráhou letu v malých a středních výškách - od 25 až do 10 000 metrů. Účinný dostřel je až 23 kilometrů. Vývoj začal už v 50. letech minulého století, v roce 1967 byl systém zaveden do výzbroje sovětské armády a později do ostatních armád východního bloku. Bojové komponenty komplexu jsou instalovány na vysoce mobilních pásových podvozcích s pancéřovou ochranou a s vlastními zdroji elektrické energie.

Proto po dlouholetém výběru, kdy obrana více méně přešlapovala na místě, padla volba na systém Spyder, který dosahuje ve všech ohledech lepších parametrů než zmíněný KUB.

„Má větší dálkový i výškový dosah, dokáže tak pokrýt větší část vzdušného prostoru. Vyznačuje se mnohonásobně vyšším počtem cílových kanálů. V jeden okamžik disponuje větším počtem raket. Samozřejmostí je i propojení do národních informačních systémů a informačních systémů NATO,“ nastínil obecně výhody izraelského systému plukovník Daverný.

Česká armáda má systém z Izraele od výrobce Rafaelo získat do roku 2026. Dodávka tvoří čtyři baterie za téměř čtrnáct miliard korun. Každá obsahuje radar, čtyři odpalovací zařízení, nabíjecí vozidlo a systémy velení a řízení palby.

Všechny prvky systému výrobce umístí na podvozky 8x8 Tatra 815, které armáda standardně používá. Součástí dodávky jsou i zařízení k provozu a údržbě systému včetně náhradních dílů. Životnost nového systému je nejméně dvacet let. V budoucnu by mohla armáda získat i systémy delšího dosahu.

Dodávky na Ukrajinu

Není zřejmé, jak armáda naloží se systémy KUB po dodávkách z Izraele. Současné rakety není schopna armáda vystřílet, jelikož v Česku neexistuje polygon, který by umožnil jejich použití. Z toho důvodu jezdí vojáci jednou za několik let na Balt, kde využívají specializovanou střelnici v polské Ustce.

V kontextu války na Ukrajině se přímo nabízí jejich možné dodání tamním vojákům, kteří systémy důvěrně znají a pomohlo by jim to k sestřelu bezpilotních prostředků, letounů, ale i raket s plochou dráhou letu.

Česko by tak ale částečně ztratilo ochranu vzdušného prostoru, který nyní pokrývá jen tento obstarožní systém a letouny Gripen, které má armáda pronajaté do roku 2027, respektive s opcí do roku 2029. Rakety Bolide systému RBS-70 (NG), které má armáda také ve výzbroji pak mají dosah v řádu jednotek kilometrů a jde je nasadit prakticky jen na nízko letící cíle, například vrtulníky.

Možným řešením je kompenzace za dodanou techniku ze strany USA v rámci zahraniční vojenské spolupráce. Za předešlé dodávky na Ukrajinu Česko již získalo kompenzace v řádu miliard, ale i techniku, například vrtulníky.