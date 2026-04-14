Nemůžeme být závislí na USA, řekl Pavel po setkání s argentinským prezidentem

  20:30
Prezident Petr Pavel dnes se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem diskutoval především o ekonomické spolupráci. Hovořili i o konfliktech na Ukrajině a Blízkém východě, řekl Pavel českým novinářům.
Petr Pavel se setkal se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem v rámci diplomatické návštěvy Argentiny a Chile. (14. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

V Buenos Aires už dnes ráno zástupci obou zemí podepsali dohodu o zamezení dvojího zdanění, což podle Pavla významně usnadní fungování českých firem v Argentině a naopak.

ČR a Argentina mají podle Pavla i před geografickou vzdálenost velmi blízké pozice v hodnocení mezinárodní situace, ať už jde o spojenectví s USA nebo odsouzení ruské agrese proti Ukrajině a podporu napadené země.

Pavel vyrazí na diplomatickou cestu. S manželkou navštíví Jižní Ameriku

„Argentina je zemí, která zdůrazňuje nutnost velice dobré spolupráce se Spojenými státy, což nakonec evropské země zdůrazňují všechny také,“ řekl prezident.

„Zdůrazňujeme ale i to, že nemůžeme být závislí. Nemůžeme být závislí ani na Spojených státech, pokud jde o bezpečnost, stejně tak jako nemůžeme být závislí na Rusku, pokud jde o energie nebo na Číně, pokud jde o některé technologie,“ dodal.

V ekonomické oblasti diskutovali prezidenti především o spolupráci mezi konkrétními firmami. „Velice ocenil to, že naše firmy nepřichází pouze s myšlenkou prodat nebo koupit, ale společně vyrábět, předávat technologie a vyvíjet,“ řekl Pavel. ČR s Argentinou spolupracuje v oblasti těžebního průmyslu, v letectví či ve vědě a výzkumu.

Neočekávám, že by USA opustily NATO, řekl Pavel po jednání prezidentů

Milei podle českého prezidenta na schůzce ocenil otevřenost a přímost při hodnocení současných bezpečnostních výzev. „Ale zároveň taky byl, řekl bych, i velice přátelsky naladěn, protože máme možná některé stejné koníčky. Například oblibu v Rolling Stones. Velice ho potěšilo, to že jsem před pár dny měl telefonát s s Mickem Jaggerem, což mi hodně záviděl,“ řekl Pavel. Argentinský prezident podle něj ocenil i osobní dárek v podobě kalendáře s fotografiemi z různých motoristických akcí.

Po setkání s Mileiem dnes Pavel promluvil v Argentinské radě pro mezinárodní vztahy (CARI). Ve svém projevu znovu vyzdvihl důležitost spolupráce mezi Evropou a Latinskou Amerikou, věnoval se i globálním dopadům ruské invaze na Ukrajinu.

„Mám jednoduché, ale zásadní poselství: společně jsme silnější,“ řekl. ČR a Argentina podle něj sdílí respekt k suverenitě s územní celistvosti, pojí je i závazek k demokracii, volnému trhu a mírovému řešení konfliktů. Právě tyto hodnoty podle něj nyní čelí mnoha výzvám.

Argentinské odbory vzdorují Mileiovým reformám. Vyhlásily generální stávku

„Žijeme ve světě, kde je vše zpochybňováno a Rusko využívá váhání a rozdělení. Jeho strategie spoléhá na únavu z války, dezinformace, kybernetický tlak a politické vměšování, aby prověřila důvěryhodnost Evropy,“ podotkl Pavel. „Naším úkolem není obnovit starý řád, který už neexistuje. Musíme se přizpůsobit, vybudovat novou, odolnější rovnováhu, která bude pevně založena na pravidlech a odpovědnosti,“ dodal.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Diskriminace není volební reforma. Slováci demonstrovali proti zrušení voleb poštou

Slováci v Bratislavě i dalších městech demonstrovali proti plánům vlády Roberta...

Slováci v úterý v několika slovenských městech, ale také v Praze či Bruselu demonstrovali proti plánům vlády premiéra Roberta Fica zrušit v parlamentních volbách možnost hlasovat ze zahraničí poštou....

Poslanci schvalují regulaci cen paliv. Stát nemá nahrazovat trh, řekl Jakob

Přímý přenos
Poslanec Jan Jakob (TOP 09) hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny, 30. ledna...

Poslanci začali zrychleně schvalovat zákon, který vládě umožní regulovat nařízením kabinetu ceny nafty a benzinu. „Stát nemá nahrazovat trh,“ kritizuje plán vlády šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Není...

14. dubna 2026  5:55,  aktualizováno  20:40

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

14. dubna 2026  20:27

Návrat totality, roubík pro prezidenta Pavla. Opozice volá po pádu Zůny

Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil za nepřijatelné, aby byl vrchní velitel ozbrojených sil, prezident Petr Pavel, v armádním podcastu umlčován. Havel řekl, že jeho strana požaduje, aby ministr...

14. dubna 2026  11:30,  aktualizováno  20:15

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově hoří ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se přiotrávila...

14. dubna 2026  15:46,  aktualizováno  20:01

Čeští polárníci prodávají svou plachetnici. Ani po milionové slevě ji nikdo nechce

Premium
Výzkumná motorová jachta Clione slouží České arktické vědecké stanici na...

Česká arktická stanice na Špicberkách se snaží zbavit své výzkumné lodi Clione. Hlavním důvodem jsou nová pravidla plavby kolem ostrovů a rostoucí náklady na provoz. Patnáct metrů dlouhý motorsailer...

14. dubna 2026

OBRAZEM: Když se ze špatného stane ještě horší. Ropná krize očima Kubánců

kuba paliva krize benzín blokáda trump

Deset milionů obyvatel Kuby čelí opakovaným výpadkům elektřiny, protože vláda se potýká s chronickým nedostatkem paliva. Teplárny v zemi potřebují k pokrytí poptávky zhruba 100 000 barelů ropy denně,...

14. dubna 2026

Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a...

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...

14. dubna 2026  19:27

Pokus o ovládnutí, hrozí razantní škrty, nelíbí se šéfům ČT a ČRo rušení poplatků

Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury...

Český rozhlas podle generálního ředitele Reného Zavorala nesouhlasí s návrhem převést financování médií veřejné služby ze systému rozhlasových poplatků na státní rozpočet. Pro tak zásadní změnu...

14. dubna 2026  17:21,  aktualizováno 

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Přes blokádu íránských přístavů se dosud nedostala ani jedna loď, hlásí americká armáda

Torpédoborec amerického námořnictva USS Michael Murphy na odminovací misi v...

Za prvních 24 hodin se přes americkou blokádu íránských přístavů nedostalo žádné plavidlo. V úterý to oznámilo oblastní velení americké armády CENTCOM. Spojené státy blokádu ohlásily po nezdaru...

14. dubna 2026  18:38,  aktualizováno  18:56

Po cenách Anděl se nabízela privatizace, platit ČT lze dál dobrovolně, napsal Turek

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek před koaličním jednáním (2. března...

Podle vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku Filipa Turka budou moci lidé platit koncesionářské poplatky ČT dobrovolně. Napsal to po tiskové konferenci, na které vláda představila...

