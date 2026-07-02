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Arenberger končí dohodou ve vinohradské nemocnici. Mluví se o sporné smlouvě

Autor:
  13:40
Petr Arenberger, kožní lékař a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Petr Arenberger, kožní lékař a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (16. dubna 2021)
Petr Arenberger
Ministr zdravotnictví Petr Arenberger potvrdil svou rezignaci. (25. května 2021)
Petr Arenberger ministr zdravotnictví (9. dubna 2021)
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Někdejší ministr zdravotnictví Petr Arenberger definitivně opouští Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV). Podle zjištění serveru Seznam Zprávy se známý dermatolog a někdejší ministr zdravotnictví dohodl s novým vedením nemocnice na ukončení spolupráce.

Sedmašedesátiletý lékař, který v minulosti nemocnici sám řídil, čelil v posledních měsících podle serveru Seznam Zprávy tlaku ze strany nového managementu pod vedením Petra Koloucha. Ten nastoupil do čela špitálu letos v únoru. Arenberger už v zimě přišel o post přednosty kožní kliniky, kde ho po výběrovém řízení nahradil jeho dosavadní podřízený Spyridon Gkalpakiotis.

Smlouva, která neprošla interním systémem

Hlavním důvodem současného rozchodu byla zřejmě sporná smlouva z roku 2019. Kontrakt, který Arenberger podepsal ještě z pozice šéfa nemocnice, se týkal spolupráce s externí firmou při zajišťování klinických studií nových léčiv.

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Prověrka ukázala, že tato smlouva vůbec neprošla interním systémem nemocnice. Ani nebyla dle zákona zveřejněna v registru smluv. Podle ředitele Koloucha byl dokument v rozporu s principy řádného hospodaření a právní jistoty. Arenberger se mohl podle závěrů šetření ocitnout ve střetu zájmů, když smlouvu podepsal v roli ředitele a současně byl jako přednosta dermatologie zodpovědný za průběh studií.

Klinika navíc v loňském roce čelila neobvyklé situaci – ztrátě počítače, který obsahoval choulostivé dermatologické snímky přibližně 1800 pacientů. Zařízení se tehdy na několik dní ocitlo na neznámém místě, kvůli čemuž nemocnice kontaktovala Úřad pro ochranu osobních údajů. Únik dat z počítače se však neprokázal.

Arenberger si vydělal bokem přes 30 milionů, hlavně z kožní živnosti

Kontroverze provázely uznávaného lékaře už v roce 2021, kdy pouhých 48 dní v době covidové pandemie vedl resort zdravotnictví v kabinetu Andreje Babiše. Z ministerského křesla rezignoval kvůli nesrovnalostem v majetkovém přiznání.

Podrobnosti o dalším působení Petra Arenbergera redakce iDNES.cz zjišťuje, do doby vydání textu nereagoval.

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