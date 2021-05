Arenberger si vydělal bokem přes 30 milionů, hlavně z kožní živnosti

MF DNES informace získala z majetkového oznámení ministra za loňský rok, které společně se vstupním oznámením o veškerém svém majetku odevzdal po vstupu do vlády Andreje Babiše. Na dotazy, co všechno „na živnosťák“ ještě coby šéf vinohradské nemocnice dělal, tedy zda to bylo jen za studie, ale zatím Arenberger neodpověděl.

Bez komentáře nechal i více než milionový příjem, který získal z pronájmu řady svých nemovitostí, nebo to, v jaké hodnotě a proč drží směnku Terezy Čičmišové.

Čtvrtý ministr zdravotnictví ve vládě Andreje Babiše před nedávnem čelil kritice, že mu v majetkových přiznáních chybí milionové příjmy právě za klinické studie. Informoval o tom web Seznam Zprávy. Arenberger to nicméně odmítal.

Studiím se současný politik ve své kožní ordinaci věnoval od roku 2001. Jejich počet měl ale výrazně vzrůst v posledních třech letech. „V uvedených letech jsem z této činnosti zisk negeneroval. Proto se také nemohl objevit v mém majetkovém přiznání,“ tvrdil ministr.

Mimochodem živnostenské oprávnění mimo jiné na kosmetické služby Arenberger po vstupu do politiky 9. května pozastavil. A to do letošního 15. října. O týden dřív se přitom budou budou konat volby do Sněmovny.

První oznámení o majetku podal Arenberger v roce 2017. Z posledního je přitom patrné, že na běžných účtech má téměř třicet milionů. Dalších šest milionů má na spořicích účtech a k tomu vlastní třeba osobní automobil Mercedes GLE za osm set tisíc.

Ministrem zdravotnictví se Petr Arenberger stal 7. dubna. Oznámení o majetku musí podat do třiceti dnů.