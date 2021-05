Pod končícím Arenbergerem se viklá i křeslo ředitele vinohradské nemocnice

Když Arenberger v dubnu ministerstvo přebíral, vedením nemocnice pověřil náměstka pro léčebně preventivní péči Jana Votavu. Ten tak Arenbergera po necelé dva měsíce zastupoval.

„Vedením nemocnice je v současné době pověřen náměstek pro léčebně preventivní péči z titulu funkce statutárního zástupce,“ uvedla tehdy mluvčí nemocnice Tereza Romanová. Doplnila, že podle jejích informací se personální změny na pozici ředitele nemocnice nyní neplánují.

Nyní Romanová na dotaz iDNES.cz, zdali se Arenberger funkce zase ujme, neodpověděla. Na webových stránkách nemocnice je ale stále uvedený jako ředitel, o žádné změně nemocnice v uplynulých týdnech neinformovala.

Jediný bez prověrky

Arenberger je přitom jediný z ředitelů státem řízených nemocnic, který nemá bezpečnostní prověrku. Tu musí mít od srpna 2019, sám o ni však ani nezažádal. Je tak jediný, jak nedávno informoval Deník N.

Povinnost zavedl bývalý a možná i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Po ředitelích požaduje bezpečnostní prověrku na nejnižší stupeň Nemocnice totiž ročně hospodaří s velkým obnosem peněz a získávají státní a evropské dotace. „Mít prověrku není nic, co by bylo dáno zákonem v případě, že jste ředitelem či ředitelkou nemocnice,“ řekl tehdy v reakci na zprávu Arenberger. Je ale otázkou, jak by se k věci postavil Vojtěch, kdyby post ministra zase převzal.

Dermatolog Arenberger se stal čtvrtým ministrem zdravotnictví, který resort řídil v době pandemie covidu-19. Nahradil dětského hematologa Jana Blatného. Nemocnici vedl of října 2019, předtím v ní působil asi osmnáct let jako přednosta dermatovenerologické kliniky a o rok kratší dobu také jako náměstek ředitele pro vědu a výzkum.

Že Arenberger ve funkci ministra končí, oznámil dopoledne premiér Andrej Babiš. Arenberger později řekl, že rezignoval. Jako příčinu uvedl, že byl vystaven „mediálnímu lynči“.