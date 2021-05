Arenberger rezignuje. Nahradí ho opět Vojtěch, oznámil Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Už to můžu říci, ministr nebude pátý, ale čtvrtý a bude to Adam Vojtěch. V září se po covidové zátěži rozhodl, že odejde. Mě to mrzelo, myslím, že byl velice dobrý ministr. Teď jsme se domluvili, že nastoupí a zůstane ve funkci ministra až do konce této vlády,“ uvedl premiér.

Dodal, že Vojtěchovo jmenování ještě musí projednat s prezidentem Milošem Zemanem. Dosud to podle svých slov nestihl, ale problém neočekává.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se k věci zatím nevyjádřil. „Pan prezident bude hovořit s panem premiérem, až teprve poté budeme sdělovat stanovisko,“ uvedl Ovčáček.



Arenberger podle Babiše konec ve funkci odůvodnil tím, že byl společně s celou rodinou pod tlakem. K daňovému přiznání pak podotkl, že Arenberger dodal vše potřebné. „Samozřejmě mu asi někdo špatně poradil nebo podcenil to, že na úrovni ministra jsou majetková přiznání a další věci podstatně přísnější,“ vysvětlil Babiš.

Arenberger čelil hned několika skandálům. Pronajímal například vlastní nemovitost Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kterou vedl, než se stal ministrem. Ve své soukromé ordinaci také v klinických studiích testoval nové léky a nevykázal z toho v majetkovém přiznání příjmy.

„Akceptuji to a děkuji mu, že přijal krátce před volbami tuto funkci. Není jednoduché být ministr zdravotnictví, ale vykonával funkci s péčí zodpovědného ministra, pracoval, snažil se mediálně vysvětlovat věci,“ ukončil Babiš s tím, že rezignace přišla po vzájemné domluvě.

Adam Vojtěch odstoupil ze své ministerské funkce koncem září 2020. Premiér mu tehdy poděkoval za práci a vyjádřil spokojenost s jeho výkonem funkce.

„Udělal na ministerstvu víc práce než většina jeho předchůdců. A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše,“ napsal tehdy premiér.

Dalším ministrem se stal epidemiolog Roman Prymula, který skončil poté, co navštívil restauraci na Vyšehradě, která měla být podle vládních nařízení uzavřená.

Jeho místo nahradil Jan Blatný. Ten skončil zhruba po pěti měsících ve funkci. Rozhodnutí označil Blatný za politické, na které má předseda vlády právo. Babiš politický důvod popřel. „Sám za sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval jen a jen na základě své odbornosti a rozhodoval se vždy na podkladě odborných dat a analýz,“ prohlásil Blatný. „Dá se to (odvolání, pozn. red.) interpretovat i tak, že pan premiér se už zřejmě domnívá, že jsme z nejhoršího venku,“ dodal.