Na pražské arcibiskupství, možnou oběť podvodu za 200 milionů, vpadla policie

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCIZ) dnes zasahují v budově pražského arcibiskupství. Policisté prověřují podezření z podvodu a arcibiskupství je v postavení poškozeného, řekl dozorující státní zástupce Jiří Pražák České televizi (ČT). Trestná činnost podle dozorujícího státního zástupce Jiřího Pražáka souvisí s převody nemovitostí z vlastnictví arcibiskupství. Na policejní zásah upozornil server iROZHLAS.cz a Český rozhlas-Radiožurnál.

„Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Dozorující žalobce uvedl, že policisté zasahují kromě arcibiskupství i na dalších místech. Kriminalisté podle něj shromažďují důkazy.

Podle zdroje iDNES.cz blízkého vyšetřování má jít o přibližně tři roky starou záležitost. Policie v souvislosti s vyšetřovaným podvodem provedla zhruba patnáct domovních prohlídek, výše škody by se měla vyšplhat na přibližně 250 milionů korun.

Zatím by neměl být nikdo zadržen ani obviněn. To potvrdil i žalobce Jiří Pražák. „Neplánujeme, že by nyní bylo zahájeno trestní stíhání nějaké osoby,“ uvedl. Odhadovaná výše škody podle něj předběžně činí přibližně 200 milionů korun.

„Vyšetřování se týká převodů majetku, ke kterým došlo v minulosti. V tuto chvíli jde zejména o zajištění potřebných důkazů (materiálů), nepředpokládám, že by někdo byl v řádu hodin obviněn,“ uvedl zdroj iDNES.cz.