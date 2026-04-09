Prezident se setkal s novým pražským arcibiskupem. Vytyčili si společný úkol

  18:34
Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě setkal s nově jmenovaným pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Schůzka měla seznamovací charakter a byla příležitostí k vzájemné výměně názorů i k nastavení budoucí spolupráce, uvedla po jednání prezidentská kancelář na síti X. Shodli se zejména na potřebě spojovat rozdělenou společnost.
Prezident Petr Pavel se setkal s novým pražským arcibiskupem Stanislavem...

Prezident Petr Pavel se setkal s novým pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem (9. dubna 2026) | foto: Kancelář prezidenta republiky na soc. síti X

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (5. února 2026)
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (5. února 2026)
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (5. února 2026)
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (5. února 2026)
Přibyl působí v litoměřické diecézi jako biskup, papež Lev XIV. ho v únoru jmenoval nástupcem Jana Graubnera v čele arcidiecéze pražské. Oficiálně se pražským arcibiskupem a českým primasem Přibyl stane 25. dubna.

Schůzka se uskutečnila bez přítomnosti médií jako první seznamovací a osobní setkání. Přibyl prostřednictvím mluvčího litoměřické diecéze Jiřího Nývlta poté ČTK sdělil, že s prezidentem mluvil o tom, z jakého prostředí oba vycházejí, jaké mají názory a styčné body.

„Shodli jsme se, že společnost je hodně fragmentovaná a mezi lidmi je přítomné napětí, rozdělení do názorových proudů. Oba stejně vidíme, že je potřeba obrušovat hrany, hledat a podporovat mezi lidmi, co je spojuje a sjednocuje. Shledali jsme to naším společným úkolem,“ uvedl Přibyl.

Tématem podle něho byla také spolupráce Správy Pražského hradu a prezidentské kanceláře s církevními subjekty, které na Hradě působí. Jedná se například o Metropolitní kapitulu u sv. Víta. Církev a stát se před lety dohodly na společné správě katedrály.

Pavel začátkem března poobědval s Graubnerem, kterého nyní církev označuje za emeritního arcibiskupa. Prezident mu poděkoval za službu a přínos pro katolickou církev a pro společnost i za podíl na obnově památek na Pražském hradě. Arcibiskupství pražské, které sídlí v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí jen několik kroků od Hradu, schůzku označilo za přátelskou.

Sedmasedmdesátiletý Graubner čtyřiapadesátiletému Přibylovi předá pražský arcibiskupský stolec 25. dubna při pontifikální liturgii v katedrále sv. Víta. Graubner v chrámech Pražského hradu sloužil velikonoční obřady, zatímco Přibyl je celebroval v Litoměřicích. Vedení pražské arcidiecéze Přibyl převezme od Graubnera jako její 38. biskup a 25. arcibiskup v historii a stane se českým primasem.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Na Semilsku hoří průmyslová hala. Požár se rozšířil i na louku

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku hoří průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Požár se rozšířil i na přilehlou louku. Zasahují desítky hasičů...

9. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  18:46

Neočekávám, že by USA opustily NATO, řekl Pavel po jednání prezidentů

Na oficiální státní návštěvu Česka přijel italský prezident Sergio Mattarella....

Na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem přijel italský prezident Sergio Mattarella, doprovázela ho dcera Laura. Obě hlavy státu čelily po jednání otázkám na možný rozkol uvnitř NATO kvůli...

9. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  18:38

Prezident se setkal s novým pražským arcibiskupem. Vytyčili si společný úkol

Prezident Petr Pavel se setkal s novým pražským arcibiskupem Stanislavem...

Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě setkal s nově jmenovaným pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Schůzka měla seznamovací charakter a byla příležitostí k vzájemné...

9. dubna 2026  18:34

Uprchlou německou extremistku, která změnila pohlaví, zadrželi policisté v Česku

Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)

Policisté zadrželi v Česku uprchlou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou, která loni nenastoupila do vězení. Agentuře DPA to sdělilo státní zastupitelství v Halle. Dopadli ji...

9. dubna 2026  17:29

V Německu běžná, u nás péče po mrtvici a úrazech mozku chybí. Vznikl plán na změnu

René Slezák (vpravo) si těžce zranil mozek po pádu ze schodů. Po roce opět...

Lékaři mají plán, jak pomoci lidem s návratem do života po těžkém úrazu hlavy či cévní mozkové příhodě. V zahraničí běžná rehabilitace mozku se zdejším pacientům nedostává. Míří na oddělení, kde...

9. dubna 2026  17:10

Verunka se narodila na hranici možného. Po pěti měsících si ji rodiče vzali domů

Verunka se předčasně narodila v nedokončeném 22. týdnu, vážila přitom lehce...

Lékaři z pražské porodnice u Apolináře oslavují neobvyklý úspěch. Malá Verunka, která přišla na svět na samé hranici životaschopnosti v posledním dni dvacátého druhého týdne, byla po 160 dnech...

9. dubna 2026  17:05

Znásilněné dívce soud výrazně snížil odškodnění, po zásahu ÚS rozhodne znovu

Ústavní soud

Ústavní soud zrušil část rozsudku odvolacího Vrchního soudu v Olomouci, který výrazně snížil náhradu nemajetkové újmy nezletilé oběti znásilnění, aniž své rozhodnutí dostatečně odůvodnil. Podle...

9. dubna 2026  16:50

Prezident, nebo premiér? Podívejte se, koho vysílalo Česko na summity NATO

Prezident Václav Klaus na summitu NATO v americkém Chicagu

Současná vláda Andreje Babiše vede spor s prezidentem Petrem Pavlem o to, kdo by měl Česko reprezentovat na červencovém summitu v turecké Ankaře. Česká republika vstoupila do Severoatlantické aliance...

9. dubna 2026  16:44

Prezident je silnější, než se vláda domnívá. Právník vysvětluje, zda by uspěl s žalobou

Prezident České republiky Petr Pavel na společné tiskové konferenci s litevským...

Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO do Turecka. Pavel nesouhlasí. A podle vedoucího katedry ústavního práva PF UK Marka Antoše vláda...

9. dubna 2026  16:41

Příměří v troskách. Zhrzený Izrael válku potřebuje, v Libanonu rozpoutal peklo

Muži si vyzvedávají své věci z domu, který byl den předtím zničen izraelským...

Dočasné příměří je podepsané a Donald Trump si připisuje další diplomatický zářez... Ne, tak jednoduché to není. Izrael se dohodou mezi Washingtonem a Teheránem necítí být nijak vázán a se souhlasem...

9. dubna 2026  16:20

„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Snížit rychlost na dálnici D1 na 80 kilometrů v hodině, než se podaří opravit mostní závěr způsobující nepříjemné nárazy obtěžující obyvatele domů pod estakádou. Takovou představu má přerovská část...

9. dubna 2026  16:08

Zlevněte, vyzývá Babiš výrobce paliv. Firmy Orlen a MOL nepochopitelně zdražily, říká

Předseda vlády Andrej Babiš přichází na mimořádné jednání kabinetu o ...

Premiér Andrej Babiš vyzval z dovolené společnosti PKN Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot. „Nepochopitelně navýšili ceny,“ řekl předseda vlády a ANO ve videu, které zveřejnil na své...

9. dubna 2026  10:39,  aktualizováno  16:05

