Prezident se setkal s novým pražským arcibiskupem. Vytyčili si společný úkol

Přibyl působí v litoměřické diecézi jako biskup, papež Lev XIV. ho v únoru jmenoval nástupcem Jana Graubnera v čele arcidiecéze pražské. Oficiálně se pražským arcibiskupem a českým primasem Přibyl stane 25. dubna.
Schůzka se uskutečnila bez přítomnosti médií jako první seznamovací a osobní setkání. Přibyl prostřednictvím mluvčího litoměřické diecéze Jiřího Nývlta poté ČTK sdělil, že s prezidentem mluvil o tom, z jakého prostředí oba vycházejí, jaké mají názory a styčné body.
„Shodli jsme se, že společnost je hodně fragmentovaná a mezi lidmi je přítomné napětí, rozdělení do názorových proudů. Oba stejně vidíme, že je potřeba obrušovat hrany, hledat a podporovat mezi lidmi, co je spojuje a sjednocuje. Shledali jsme to naším společným úkolem,“ uvedl Přibyl.
Tématem podle něho byla také spolupráce Správy Pražského hradu a prezidentské kanceláře s církevními subjekty, které na Hradě působí. Jedná se například o Metropolitní kapitulu u sv. Víta. Církev a stát se před lety dohodly na společné správě katedrály.
Pavel začátkem března poobědval s Graubnerem, kterého nyní církev označuje za emeritního arcibiskupa. Prezident mu poděkoval za službu a přínos pro katolickou církev a pro společnost i za podíl na obnově památek na Pražském hradě. Arcibiskupství pražské, které sídlí v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí jen několik kroků od Hradu, schůzku označilo za přátelskou.
Sedmasedmdesátiletý Graubner čtyřiapadesátiletému Přibylovi předá pražský arcibiskupský stolec 25. dubna při pontifikální liturgii v katedrále sv. Víta. Graubner v chrámech Pražského hradu sloužil velikonoční obřady, zatímco Přibyl je celebroval v Litoměřicích. Vedení pražské arcidiecéze Přibyl převezme od Graubnera jako její 38. biskup a 25. arcibiskup v historii a stane se českým primasem.