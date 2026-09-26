Případnou návštěvu papeže označil za jedno z témat, o nichž bude jednat s novým apoštolským nunciem Eugenem Martinem Nugentem, který je v Česku od začátku září.
Česko naposledy navštívil papež Benedikt XVI. v září 2009. Při třídenní návštěvě odsloužila hlava katolické církve dvě velké mše pod širým nebem. Papež tehdy do Česka zavítal po 12 letech. Nedělní bohoslužby v Brně se zúčastnilo na 120 000 věřících, pondělní dopolední mši ve Staré Boleslavi, zaměřenou především na mládež, navštívilo zhruba 50.000 poutníků.
Přibyl uvedl, že návštěva bude mezi tématy, která bude s apoštolským nunciem řešit. „Protože se zdá, že jak politická reprezentace, tak církev by ráda. Papež tu byl naposledy v roce 2009 a jsou nějaké vhodné příležitosti,“ uvedl.
Zmínil například čtyřsté výročí od roku 1628, kdy Polyxena z Lobkovic darovala sošku Pražského Jezulátka klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. „Je to naprostá ikona ČR v celém světě. 19. března 1729 pak byl svatořečen svatý Jan Nepomucký, 12. května 1929 byla posvěcena katedrála svatého Víta, 17. května 1969 zemřel kardinál Josef Beran v Římě,“ uvedl. Ideální termín by tedy podle něj byly roky 2029 a 2028. „Ale co jsem já, abych papeži nařizoval. Ale už jsem mu to vnuknul,“ žertoval.
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Papežem Lvem XIV. se loni stal kardinál Robert Prevost ze Spojených států. Přibyl tehdy jako litoměřický biskup a místopředseda České biskupské konference (ČBK) řekl, že se spolu o rok dříve setkali. „Vím, že zná Českou republiku díky tomu, že jako představený augustiniánů tu byl několikrát za svými spolubratry. Takže Praha, Brno, to jsou města, která dobře zná,“ řekl loni ČTK Přibyl.
Papeže Lva XIV. pozval na návštěvu Česka krátce po jeho zvolení prezident Petr Pavel. Vyjádřil tehdy přesvědčení, že se hlas nové hlavy katolické církve stane silným zastáncem těch, kdo čelí útlaku, bezpráví a utrpení způsobenému nespravedlivou agresí.