Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dopis od dobré přítelkyně. Lidé mohli spatřit psaní královny Alžběty II. Havlovi

Autor: ,
  17:35
Soukromou korespondenci prezidenta Václava Havla si v pátek lidé mohli poprvé prohlédnout v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Patrně nejcennější archiválií je dopis britské královny Alžběty II., která Havlovi napsala v dubnu 1996 vlastní rukou dopis a podepsala se jako jeho dobrá přítelkyně.
Mezinárodní den archivů na Pražském hradě (12. června 2026)

Mezinárodní den archivů na Pražském hradě (12. června 2026) | foto: ČTK

Mezinárodní den archivů na Pražském hradě (12. června 2026)
Mezinárodní den archivů na Pražském hradě (12. června 2026)
Mezinárodní den archivů na Pražském hradě (12. června 2026)
Mezinárodní den archivů na Pražském hradě (12. června 2026)
10 fotografií

Vedoucí archivu Lucie Večerníková expozici archivu představila i novinářům.

Archiv se rozhodl zpřístupnit dokumenty Václava Havla k 15. výročí jeho úmrtí, a připojil se tak poprvé k celonárodní akci k Mezinárodnímu dni archivů, který byl 9. června.

Alžběta II. dopis napsala v roce 1996, ve kterém spolu s manželem princem Philipem navštívila Prahu a Brno. Z této návštěvy se dochovalo i fotoalbum. „Státní návštěvy většinou zašlou jen stručné poděkování, dopis královny Alžběty II. je ryze soukromý a je z něj vidět, že jí na jeho napsání velmi záleželo,“ řekla Večerníková.

Vedle soukromé korespondence si návštěvníci mohli prohlédnout i historické státní vyznamenání včetně fotografií z jejich předávání. Patřila k nim například i fotografie z předávání nejvyššího státního vyznamenání, Řádu bílého lva, bývalým zahraničním státníkům za jejich zásluhy o pád komunismu ve střední a východní Evropě, které se uskutečnilo 17. listopadu 1999.

Nejlepší prezident byl Havel, zjistil průzkum. Pavel si pohoršil u voličů vlády

Mezi oceněními tehdy byli například polský prezident Lech Walesa, britská premiérka Margaret Thatcherová nebo německý kancléř Helmut Kohl. S vyznamenáním Kohla se podle Večerníkové pojí úsměvná historka. „Kohl měl poměrně široký hrudník, takže se kvůli němu musela stuha prodlužovat, aby mu mohlo být vyznamenání nasazeno,“ uvedla.

Havel byl podle Večerníkové posledním prezidentem, který oceněné vyznamenáním dekoroval. „Ona ta medaile, která je součástí vyznamenání, je totiž poměrně těžká a hrozilo, že by se jejím zavěšením přímo na tělo mohlo odhalit něco, co by mělo zůstat skryto,“ podotkla. V současnosti se státní vyznamenání předává v krabičce do rukou vyznamenaného.

Knihovnu Václava Havla opouští i vdova po exprezidentovi. Nemám už sílu, vzkázala

Archiv Kanceláře prezidenta republiky byl založen v roce 1954, o jeho zřízení se ale uvažovalo už před druhou světovou válkou. Vzrůstající potřeba vyřazování dokumentů a související nedostatek úložného prostoru ve spisovně byly na podzim 1938 dočasně vyřešeny přestěhováním některých souborů dokumentů Kanceláře prezidenta republiky do Archivu Pražského hradu do prozatímní úschovy.

Vedle Archivu kanceláře prezidenta republiky se v pátek veřejnosti otevřel i Archiv Pražského hradu. Archiv spravuje 59 kmenových archivních fondů od 6. století do roku 2012 a obsahuje téměř 23 000 svazků. Jeho fondy se převážně vztahují k dějinám Pražského hradu jako historického sídla řady světských i duchovních osobností a československých a českých prezidentů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

Popradské pleso v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách

Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v...

Vítejte doma, hlásil Tusk. Poláci ukázali světu nové stíhačky F-35

Přílet prvních letounů F-35 Husarz na polskou základnu Lask

Polsko veřejnosti ukázalo nové stíhačky F-35 A, které koupilo od Spojených států amerických. Letouny, které Poláci pojmenovali Husarz (česky Husar), letěly podél řeky Visly přes několik měst včetně...

12. června 2026  18:07

Ikona pop-artu. Zemřel David Hockney, jeden z nejvlivnějších britských malířů

David Hockney

Ve věku 88 let ve čtvrtek v Londýně zemřel britský malíř David Hockney, který významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí 60. let minulého století a je považován za jednoho z nejvlivnějších...

12. června 2026  12:09,  aktualizováno  17:42

Dopis od dobré přítelkyně. Lidé mohli spatřit psaní královny Alžběty II. Havlovi

Mezinárodní den archivů na Pražském hradě (12. června 2026)

Soukromou korespondenci prezidenta Václava Havla si v pátek lidé mohli poprvé prohlédnout v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Patrně nejcennější archiválií je dopis britské královny Alžběty...

12. června 2026  17:35

Na Ukrajině bojuje na 700 tisíc vojáků, prozradil Putin. Přes 225 tisíc Rusů padlo

Ruští vojáci absolvují bojový výcvik na frontě v Záporožské oblasti. (19....

Na Ukrajině bojuje přes 700 tisíc ruských vojáků, řekl ruský vládce Vladimir Putin při setkání s účastníky bojů. Připustil, že ukrajinské útoky poškozují ekonomiku, vše se však prý rychle napravuje a...

12. června 2026  17:02,  aktualizováno  17:28

Část linky metra C nejezdí, na Florenci spadl muž do kolejiště

U stanice pražského metra Florenc stáli hasiči, zatímco byla linka C v tomto...

Pád muže do kolejiště ve stanici Florenc v pátek odpoledne zastavil provoz metra linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. O nehodě informoval web dopravce a potvrdil ji také...

12. června 2026  16:47,  aktualizováno  17:08

Zabiju vás, křičela žena na úředníky. Pak přiznala vysazení léků na psychiku

Ilustrační snímek

Dramatická scéna se odehrála minulý týden na radnici v Krnově na Bruntálsku. Na tamním sociálním odboru mladá klientka začala vyhrožovat úředníkům. Častovala je i varováním, že je zabije. Nakonec se...

12. června 2026  16:42

Loupež v autobusu. Mladík mířil pistolí školačkám na hlavu a chtěl peníze

Mladík na Českokrumlovsku podle svědků namířil střelnou zbraň na hlavy dvou...

Střelnou zbraň ve čtvrtek ráno podle svědků namířil mladík na hlavy dvou nezletilých dívek v autobusu z Dolního Dvořiště do Kaplice na Českokrumlovsku. Pod pohrůžkou střelby se od nich dožadoval...

12. června 2026  16:35

ODS zahájila kampaň v dešti. Pro senátní volby v Praze získala i pěvkyni Peckovou

ODS se pro letošní senátní volby podařilo získat i známou operní pěvkyni Dagmar...

Známá pěvkyně Dagmar Pecková bude volebním trumfem opoziční ODS. Bude za ni kandidovat do Senátu v Praze 9. „Jsem tady s heslem - odvaha říkat věci naplno,“ uvedla Pecková. Občanští demokraté v pátek...

12. června 2026,  aktualizováno  16:15

Neuvěřitelné, těší se starosta na otevření D49. Provoz začne za pár dní

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Po více než sedmnácti letech od zahájení prací se za týden otevře kompletní sedmnáctikilometrový úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Silničáři chystají slavnostní zahájení provozu. Otevření...

12. června 2026  16:09

Dánský gigant otevřel v Česku továrnu za miliardy. Bude vyrábět léky na obezitu

Novo Nordisk zaměřená na produkci léků proti cukrovce a obezitě spouští výrobu...

Bílé střechy hal farmaceutické továrny v Bohumili jako by do voděradských lesů kousek za Prahou ani nepatřili. Výroba léků tu ale má stoletou tradici, teď se tu v areálu patřící dánské firmě Novo...

12. června 2026  16:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie vyšetřuje násilný čin na pražském Chodově. Zavraždil muž svého otce?

V Machkově ulici na pražském Chodově zavraždil syn svého otce. (12. června 2026)

Kriminalisté zasahovali v pátek po poledni u incidentu v ulici Machkova na pražském Chodově. Podle prvních informací tam muž zavraždil svého otce, pak se sám udal policii.

12. června 2026  14:24,  aktualizováno  15:51

Arnold chce jen kávu, sušenky a mandle, hlásí pořadatel. Show stojí desítky milionů

Premium
Petr Větrovský se minulý týden potkal s Arnoldem Schwarzeneggerem.

Přípravy na příjezd Arnolda Schwarzeneggera do Prahy vrcholí. Za necelý týden přivítá palác Žofín legendárního hollywoodského herce, kulturistu a také bývalého guvernéra Kalifornie, který se na akci...

12. června 2026  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.