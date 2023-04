Paláce na Pražském hradě musí ožít. Turismus je plytký, říká architekt Pleskot

Proč si prezident vybral právě vás? Znáte se z minulosti?

Moc dlouho se neznáme, poprvé jsme se náhodou potkali v roce 2018 v Písku ve foyer tamního kulturáku a pár minut jsme si tenkrát povídali.

O čem?

S mojí ženou jsme mu říkali, že by bylo fajn, kdyby se jednou stal prezidentem. A když o pár let později kandidaturu vyhlásil, veřejně jsem ho podpořil. Protože jsem přesvědčen, že bude dobrým prezidentem. Petra Pavla jsem pak lépe poznal díky Petru Kolářovi, s tím se znám dobře a dlouho, v devadesátých letech jsem pracoval pro ministerstvo zahraničních věcí, on byl tehdy velvyslancem ve Švédsku a něco jsme pro stockholmský úřad dělali. I jemu jsem kdysi navrhoval, aby prezidentskou kandidaturu zvážil, ale on prohodil něco v tom smyslu, že má daleko lepší nápad a kývl směrem k Petru Pavlovi. Během jeho kampaně jsme se potkali, ale trochu déle jsme spolu mluvili až po jeho zvolení. Myslím, že na spoustu věcí máme podobný názor, řekl bych, že jsme si sedli.