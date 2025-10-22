Otevřou se šachty v Ďáblicích. Ostatky politických vězňů se vrátí jejich rodinám

Po dlouhých přípravách se na pražský Ďáblický hřbitov vrací archeologové a tentokráte je doprovodí i antropologové. Ve středu začne první exhumace zde uložených obětí komunistického režimu. Tři členové protikomunistického odboje – Karel Sabela, Miloslav Jebavý a Vilém Sok, byli před 76 lety zavraždění v pankrácké věznici a jejich těla bez vědomí rodin pohřbena do šachtového hrobu.
Ďáblický hřbitov – pohřebiště, kde spočívají ostatky bojovníků druhého a...

Ďáblický hřbitov – pohřebiště, kde spočívají ostatky bojovníků druhého a třetího odboje. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ďáblický hřbitov v Praze (19. dubna 2023)
Ďáblický hřbitov v Praze (19. dubna 2023)
Ďáblický hřbitov v Praze (19. dubna 2023)
Ďáblický hřbitov v Praze (19. dubna 2023)
Šlo o členy protikomunistické odbojové skupiny Praha–Žatec, složené z důstojníků čs. armády. „Zapojili se do přípravy protikomunistického vojenského převratu, který byl infiltrován komunistickými bezpečnostními složkami. Komunistický režim se takto pomstil válečným hrdinům, jejichž rodinám neumožnil ani pohřeb,“ přibližuje osudy osob, jejichž ostatky budou exhumovány, ředitel Muzea paměti XX: století a historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek.

Vláda v červenci schválila jejich exhumaci, po jejím dokončení se ostatky po více než sedmdesáti letech vrátí rodinám, které je budou moci důstojně pohřbít. „Nedílnou součástí práce Komise bylo oslovení a komunikace s rodinami exhumovaných, z nichž některé se poprvé dozvěděly o místě uložení ostatků jejich příbuzného. U zmíněných popravených odbojářů máme k dispozici jejich fotografie, informace o přesné poloze tělesných pozůstatků, pitevní protokoly, a pokud to bylo možné, tak i DNA,“ vysvětluje archivářka Národního archivu Alena Šimánková.

Nejdřív šachta č. 14

Pilotní projekt exhumací z hromadných hrobů na pražském Ďáblickém hřbitově se bude týkat šachty číslo 14. Krok navazuje na zprávu komise pro otázky masových hrobů Ďáblického hřbitova, kterou zpracovali odborníci pro vládu.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jde o první krok ke splacení dluhů, které má stát vůči dotčeným obětem totalitních režimů. „Jde o historickou křivdu, že vedle obětí nacistického a komunistického teroru spočívají na hřbitově i jejich vrazi a trýznitelé,“ uvedl. Práci komise komplikoval fakt, že oba režimy si daly velmi záležet na odstranění jakýchkoliv stop umožňujících případnou identifikaci těl.

Díky dosavadnímu archivnímu šetření Komise byla na základě dostupné dokumentace doposud určena přesná poloha umístění ostatků 23 politických vězňů z celkem 113 zjištěných politických vězňů a dalších obětí politicky motivované represe po roce 1948. U dalších několika desítek politických vězňů se podařilo identifikovat číslo šachtového hrobu bez určení jednoznačné polohy.

