Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„České Pompeje“ i člunem ke klášteru. Archeologové vás vezmou na skrytá místa

Robert Oppelt
  18:26
Pro laika hromada kamení, pro odborníky jedna z nejzajímavějších středověkých...

Pro laika hromada kamení, pro odborníky jedna z nejzajímavějších středověkých lokalit. To je Manský dům na Křivoklátě. | foto: NPÚ

Rekonstrukce Manského domu na Křivoklátě, zničil ho požár v roce 1422.
Z oblíbeného sídle krále Václava IV. se toho mnoho nedochovalo. Pro archeology...
Rekonstrukce Manského domu na Křivoklátě, zničil ho požár v roce 1422.
Pět set let starý obléhací tábor dnes ničí cyklisté, stal se pro ně přes zákazy...
5 fotografií
Letní slunce pálí, přesto se ve stínů stromů na nádvoří Křivoklátu chystá na prohlídku skupina nadšenců. Nemíří ale do hradu, nýbrž na prohlídku unikátního místa před hradbami, kterému archeologové říkají „české Pompeje“. Místa, kde objevili tisíce jedinečných středověkých nálezů a které je součástí tradiční akce Archeologické léto.

Psal se 18. března 1422, když katastrofální požár zničil jeden z křivoklátských hradních paláců, který sloužil jako Manský dům, tedy pro potřeby šlechtických „zaměstnanců“ hradu.

Požár vznikl v konírně a postupoval velmi rychle. Uvnitř paláce zůstalo mnoho tehdy luxusních předmětů, z kuchyně či malého pivovárku. Našla se tu také jedna z nejstarších pistolí i další zbraně nebo zábavné předměty, kterými si šlechtici krátili čas. Všechno na svých místech, kam je v roce 1422 odložili. Po požáru totiž přestal být hrad bezpečným místem.

„Měsíc po požáru hrad obsadili husité, vzápětí katolické vojsko, pak zase husité...,“ popisuje archeolog Jozef Hložek. To vysvětluje, proč spáleniště nikdo neprohledával a stovky středověkých pokladů vyzdvihli až archeologové při velkém výzkumu Tomáše Durdíka v osmdesátých letech.

Zvítězí Věrní, nebo Zrádci? Na Křivoklátě skončilo natáčení nové série Zrádců

Při pohledu z jedné z hradních věží vypadá ruina paláce jen jako hromada kamení, zarostlá trávou a křovím. Při velké přestavbě za krále Vladislava Jagelonského ruiny navíc zakryla mohutná zemní bašta. Palác se octl pod několika metry hlíny.

Přímo na místě Hložek návštěvníkům popisuje, co zde před pěti sty lety stálo – Manský dům tvořil samostatný opevněný komplex, tvořený palácem a obytnou věží, oddělený od 1. hradního nádvoří a vstupovalo se do něj samostatnou branou. Jen díky popisu archeologa ožívají zarostlé sutiny ruchem královského dvora, zábavou šlechticů, hlomozem požáru i křikem husitů.

Dnes se na ruinách odehrává příležitostně úplně jiná show, právě tady loni vyrostly dekorace pro některé ze závěrečných dílů televizní show Zrádci. Královští dvořané a služebníci by se divili, co se dnes na místě jejich paláce odehrává.

Prohlídka pokračuje přímo na hradě, kde je výstava archeologických nálezů, ale běží tu také smyčka s krátkým filmem. Ten ukazuje jak Manský dům v časech před husitskými válkami vypadal a co se odehrálo během požáru, který způsobil jeho zánik. Hložkova kolegyně, restaurátorka archeologický výklad doplní popisem, co čeká nálezy po objevení, jak se konzervují, restaurují a vystavují.

Od pravěku po 2. světovou válku

Prohlídka na Křivoklátě ale není jediná. Už sedmý ročník Archeologického léta nabízí prohlídku více než 100 známých i zapomenutých archeologických lokalit po Česku. Návštěvníci se mohou podívat i na běžně nepřístupná místa, která často ukrývají překvapivé příběhy našich předků. Mnohá místa každý rok pořadatelé obměňují, takže si na své přijdou jak ti, kteří přijdou poprvé, tak pravidelní návštěvníci. Letos je nabídka široká, od pravěkých sídlišť a hradišť, po protiletecká stanoviště německé armády z 2. světové války a místa spojená s komunistickou totalitou.

„Do nabídky Archeologického léta se také letos vrací jeden z nejkrásnějších a nejvýznamnějších moravských hradů – cíl opakovaných návštěv Winstona Churchilla i zvažované poválečné sídlo prezidenta, místo s bohatou a pohnutou historií. Na hradě Veveří aktuálně probíhá archeologický výzkum, který přináší mnoho nových poznatků, s nimiž budou návštěvníci při prohlídkách seznámeni,“ slibuje Zdenka Filipová z brněnského Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Zajímavá místa představují archeologové i v Praze. V Kunraticích si král Václav IV. nechal postavit luxusní „chatu“, Nový hrad u Kunratic. Po králově smrti byl hrad rychle dobyt a zničen Pražany. „Je to mimořádná lokalita jeho existence trvala jen deset let. Díky tomu o všem, co se tu najde, přesně, víme z jaké doby pochází,“ popisuje archeolog Jaroslav Podliska.

S archeology pod Stalina i za lovci mamutů. Archeologické léto nabízí řadu nevšedních výprav

Podle Podlisky je zřícenina jedinečné místo, uprostřed pražské zástavby, ale přesto tu potkáte spíš srnku a muflona než člověka. Poslechnout si o výklad přišla dvacítka lidí, rodiče s dětmi, fanoušci historie i zvědavý místní.

Král Kunratice koupil v roce 1407, pak začal stavět hrad. Poznatky archeologů doplňují unikátně dochované listiny z archivů. „Dochovaly se unikátní dokumenty a účty ze stavby. Díky nim známe třeba smlouvu, kterou král uzavřel se dvěma bratry, kteří měli vylámat hradní příkop. A že když to nestihnou, tak přijdou i o majetek,“ popisuje středověkou praxi.

Ze samotného hradu se toho ale moc nedochovalo, jen základy. Doplatil na blízkost Prahy. Nacházel se v lovecké oboře a když se sem v 19. století začali courat první turisté a romantici, nechal majitel kunratického panství zbytky hradu zbourat, aby je sem nic nelákalo a neplašili mu v oboře zvěř. „Kdo chce vidět, jak mohl hrad vypadat zevnitř, musí se jet podívat jinam, třeba na jiný královský hrad, na Točník,“ popisuje Podliska.

Archeologické naleziště jako bikepark

Jedním z důvodů, proč odborníci Archeologické léto pořádají, je i osvěta. Lesní komplex u Nového hradu totiž po staletí ukrývá obléhací tábor. „Dochovaný obléhací tábor z počátku 15. století je něco, co nám všichni archeologové v Evropě závidí,“ potvrzuje Podliska. Přesto v posledních letech doslova mizí před očima. Nejvíc ho ničí neinformovaní cyklisté, které lákají kopečky a valy rozptýlené po lese před hradem, kdysi polozemnice, v kterých bydleli obléhatelé, a hradby, čímž svůj tábor chránili. „Je to mimořádně křehká lokalita,“ potvrzuje archeolog.

Hrad, který měl smůlu. Existoval jen deset let, přesto se zapsal do dějin

Na organizaci Archeologického léta se vedle Archeologických ústavů Akademie věd ČR v Praze a Brně podílejí desítky regionálních muzeí, památkových institucí a dalších odborných pracovišť z celé republiky.

Většina exkurzí je zdarma, podmínkou účasti je však rezervace prostřednictvím webových stránek Archeologické léto. První akce začaly už v červnu, hlavní program se odehrává během letních prázdnin a některé exkurze budou pokračovat také v září. Některé jsou ale už beznadějně obsazené. Třeba tam, kde limituje množství účastníků počet míst ve člunu, kterým archeologové přepraví zájemce na Ostrov u Davle. Tam je provedou po zříceninách jednoho z našich nejzajímavějších klášterů.

Nabídku ale slibují archeologové v případě zájmu průběžně rozšiřovat, zejména u probíhajících archeologických výzkumů, proto organizátoři doporučují web pravidelně sledovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

„České Pompeje“ i člunem ke klášteru. Archeologové vás vezmou na skrytá místa

Pro laika hromada kamení, pro odborníky jedna z nejzajímavějších středověkých...

Letní slunce pálí, přesto se ve stínů stromů na nádvoří Křivoklátu chystá na prohlídku skupina nadšenců. Nemíří ale do hradu, nýbrž na prohlídku unikátního místa před hradbami, kterému archeologové...

11. července 2026  18:26

Požár na západě Německa uzavřel železniční trať. K činu se hlásí levičáci

ilustrační snímek

Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem na západě Německa je po požáru od pátku uzavřená. Železniční společnost Deutsche Bahn (DB) informovala o rozsáhlých škodách. Úřady vyšetřují...

11. července 2026  18:20

Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben

Vdova po Jiřím Bartoškovi Andrea na závěrečném ceremoniálu KVIFF. Doprovází ji...

Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Následovat bude slavnostní ceremoniál. Tam pořadatelé předají Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové...

11. července 2026  16:03,  aktualizováno  17:59

Lovci pokémonů zaplnili centrum Prahy. Festival Go Fest přilákal stovky hráčů

Fanoušci pokémonů zaplnili centrum Prahy

Centrum Prahy o víkendu zaplnily stovky fanoušků mobilní hry Pokémon GO. V rámci celosvětového festivalu Go Fest se v sobotu scházeli na několika místech v centru metropole, kde mohli získat vzácné...

11. července 2026  17:14

Střet se Západem má jediný dobrý konec, varuje Putina před tragédií ruský miliardář

Andrej Melničenko, kterému se přezdívá „ruský král uhlí a hnojiv“.

Konfrontace mezi Ruskem a Západem nemůže pokračovat donekonečna, tvrdí miliardář Andrej Melničenko. Prezidenta Vladimira Putina varuje před hrozící katastrofou. Jeden z nejbohatších Rusů se pro...

11. července 2026  17:09

OBRAZEM: Místo řeky suchá pustina. Francouzská Loira se mění k nepoznání

Katastrofální situaci na nejdelší francouzské řece Loiře, která na některých...

Extrémní vlny veder, které v plné síle zasáhly jižní a západní Evropu, s sebou přinesly děsivé ekologické dopady. Znát je to i na nejdelší francouzské řece Loiře. U městečka Loireauxence tok vyschl...

11. července 2026  16:36

Pitbull vytvořil rekord. Na jeho koncertě se sešlo přes 22 tisíc lidí s umělou pleší

Fanoušci rappera Pitbulla vytvořili na koncertu v londýnském Hyde Parku nový...

Americký rapper Pitbull vytvořil nový zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Na jeho pátečním koncertu v londýnském Hyde Parku se sešlo 22 141 lidí v plešatých převlecích, což je dosud největší...

11. července 2026  16:18

Při sporu českých návštěvníků festivalu v Německu skončili zraněni místní policisté

Němečtí policisté při zásahu po střelbě v hamburském Altonu (5. dubna 2022)

Na festivalu Wiesenfest v bavorském Selbu nedaleko Aše musela kvůli sporu několika českých návštěvníků zasahovat tamní policie. Páteční zásah skončil dvěma zraněnými policisty, jelikož zúčastnění...

11. července 2026  16:13

Dan Brown opět zavítal do Prahy. Od nakladatelství získal nevšední dar

Spisovatel Dan Brown obdržel od nakladatelství Argo mědirytinu zobrazující...

„Kde jsem se to ocitl?“ Zeptal se v nadsázce fanoušků úspěšný spisovatel Dan Brown na svém facebookovém profilu. Žádného sledujícího jistě nepřekvapilo, že se Američan opět vrátil do Prahy, dějiště...

11. července 2026  15:29

František Ferdinand objel křižníkem svět. Tuberu léčil v Africe, tetoval se v Číně

Premium
Při cestě kolem světa František Ferdinand navštívil i Austrálii a Indonésii....

Jeho poslední cesta do Sarajeva v roce 1914 změnila dějiny Evropy i světa. Rakousko-uherský následník trůnu František Ferdinand d’Este během svého života podnikl řadu jiných mimořádných cest a...

11. července 2026

Pomsta je nevyhnutelná, národ si ji žádá, varoval íránský vůdce po pohřbu otce

Ženy nesou portrét zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího...

Íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí přísahal, že pomstí svého zavražděného otce a předchůdce Alího Chameneího. Nevyhnutelná pomsta je podle něj „požadavkem národa“. V reakci na veřejné výzvy k...

11. července 2026  14:59

Všichni hvězdní hosté by chtěli točit příští znělku, líčí ředitel festivalu Kryštof Mucha

Výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha (12. července 2025)

V závěru 60. karlovarského festivalu přišel čas na bilanci. Jaký byl? Podle pořadatelů nabitý hvězdnými hosty i novými mladými diváky, ale také úvahami, jak dál rozšiřovat kapacitu, omezit politické...

11. července 2026  14:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.