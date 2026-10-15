Magazín Time ocenil český projekt. Archa zachraňuje památky na Ukrajině

„Archa III je konkrétní pomocí Ukrajině v době, kdy je její kulturní dědictví ohroženo ruskou agresí. Ocenění časopisu je pro nás mimořádným uznáním,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Šéf Nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý považuje zařazení do prestižního výběru za „důkaz, že naše práce na projektu Archa má význam i v celosvětovém měřítku“.
Doplnil, že nadace poskytla na vývoj sumu ve výši 18 milionů korun.
Archa III, která nyní působí přímo na Ukrajině, se dostala do výběru TIME’s Best Inventions of 2026 (nejlepší vynálezy roku 2026).
Při vyhodnocování nominací a sestavování letošního výběru časopis zohledňoval originalitu řešení, stejně jako jeho účinnost, inovativnost i společenský dopad.
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Češi zachraňují ukrajinské památky. Na pomoc vysílají jedinečnou Archu
Nominace získal z online přihlášek a díky doporučením editorů a korespondentů z celého světa. Zvláštní pozornost se věnovala rychle se rozvíjejícím oblastem.
Ve speciálně upraveném voze Volkswagen Crafter pracují dva fotogrammetrické roboty vybavené několika kamerami.
První je instalován uvnitř vozu. Druhý může být převezen do prostor muzeí a digitalizovat i památky, které kvůli své unikátnosti, riziku poškození nebo z bezpečnostních důvodů nemohou opustit své místo.
„Mobilní jednotka již byla nasazena v Národní architektonicko-historické rezervaci Starobylý Černihiv, kde sloužila k digitální dokumentaci kulturního dědictví. V blízké době je plánováno, že se přemístí do Lvovské národní galerie umění Boryse Voznyckého,“ doplnil Maksim Ostapenko, ředitel Národní rezervace Kyjevskopečerská lávra. Jeho instituce získala vozidlo bezúplatným majetkovým převodem.
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Národní knihovna pomáhá zachránit kulturu a dědictví Ukrajiny
Archa III není jedinou iniciativou Nadace Karel Komárek Family Foundation. Ve spolupráci s Národní knihovnou zahájila také přípravy projektu Archa II. Jeho náplní bude digitalizovat na Ukrajině vzácné knihy a rukopisy.
Do financování se kromě nadace zapojují drobní dárci a společnost MND.
Partnerství nadace a Národní knihovny dalo vzniknout i mobilnímu konzervačnímu pracovišti Archa I. To od ledna 2025 ošetřilo a stabilizovalo 36 166 stran v 2 308 historických dokumentech.
Magazín Stanford Social Innovation Review vybral už dříve projekt Archa mezi 14 inspirativních příběhů roku 2025.