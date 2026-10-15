Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Magazín Time ocenil český projekt. Archa zachraňuje památky na Ukrajině

Autor:
  17:11
Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených...

Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených oblastech na Ukrajině se záchranou kulturního dědictví, byla představena v budově Národního muzea, 24. března 2026, Praha. | foto: ČTK

Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených...
Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených...
Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených...
Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených...
18 fotografií
Mobilní digitalizační stanice Archa III se dostala do prestižního výběru nejlepších vynálezů podle magazínu Time za rok 2026. Společný projekt Národního muzea a Nadace Karel Komárek Family Foundation se zaměřuje na ochranu kulturního dědictví Ukrajiny ohroženého válkou.

„Archa III je konkrétní pomocí Ukrajině v době, kdy je její kulturní dědictví ohroženo ruskou agresí. Ocenění časopisu je pro nás mimořádným uznáním,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Šéf Nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý považuje zařazení do prestižního výběru za „důkaz, že naše práce na projektu Archa má význam i v celosvětovém měřítku“.

Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených oblastech na Ukrajině se záchranou kulturního dědictví, byla představena v budově Národního muzea, 24. března 2026, Praha.
Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených oblastech na Ukrajině se záchranou kulturního dědictví, byla představena v budově Národního muzea, 24. března 2026, Praha.
Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených oblastech na Ukrajině se záchranou kulturního dědictví. Na snímku ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý.
Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených oblastech na Ukrajině se záchranou kulturního dědictví. Na snímku ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
18 fotografií

Doplnil, že nadace poskytla na vývoj sumu ve výši 18 milionů korun.

Archa III, která nyní působí přímo na Ukrajině, se dostala do výběru TIME’s Best Inventions of 2026 (nejlepší vynálezy roku 2026).

Při vyhodnocování nominací a sestavování letošního výběru časopis zohledňoval originalitu řešení, stejně jako jeho účinnost, inovativnost i společenský dopad.

Češi zachraňují ukrajinské památky. Na pomoc vysílají jedinečnou Archu

Nominace získal z online přihlášek a díky doporučením editorů a korespondentů z celého světa. Zvláštní pozornost se věnovala rychle se rozvíjejícím oblastem.

Ve speciálně upraveném voze Volkswagen Crafter pracují dva fotogrammetrické roboty vybavené několika kamerami.

První je instalován uvnitř vozu. Druhý může být převezen do prostor muzeí a digitalizovat i památky, které kvůli své unikátnosti, riziku poškození nebo z bezpečnostních důvodů nemohou opustit své místo.

„Mobilní jednotka již byla nasazena v Národní architektonicko-historické rezervaci Starobylý Černihiv, kde sloužila k digitální dokumentaci kulturního dědictví. V blízké době je plánováno, že se přemístí do Lvovské národní galerie umění Boryse Voznyckého,“ doplnil Maksim Ostapenko, ředitel Národní rezervace Kyjevskopečerská lávra. Jeho instituce získala vozidlo bezúplatným majetkovým převodem.

Národní knihovna pomáhá zachránit kulturu a dědictví Ukrajiny

Archa III není jedinou iniciativou Nadace Karel Komárek Family Foundation. Ve spolupráci s Národní knihovnou zahájila také přípravy projektu Archa II. Jeho náplní bude digitalizovat na Ukrajině vzácné knihy a rukopisy.

Do financování se kromě nadace zapojují drobní dárci a společnost MND.

Partnerství nadace a Národní knihovny dalo vzniknout i mobilnímu konzervačnímu pracovišti Archa I. To od ledna 2025 ošetřilo a stabilizovalo 36 166 stran v 2 308 historických dokumentech.

Magazín Stanford Social Innovation Review vybral už dříve projekt Archa mezi 14 inspirativních příběhů roku 2025.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Rakousko vyšetřuje možnou zpronevěru dědice potravinového impéria Meinla

Julius Meinl V. osobně.

Rakouské státní zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu a korupci (WKStA) vyšetřuje krach bývalé banky Meinl Bank a podezření z trestné činnosti jejích někdejších vedoucích představitelů. Mezi 12...

15. října 2026  17:27

Referendum v Albertě o odtržení od Kanady. Co lidem vadí a co bude následovat

Kanadskou Albertu čeká referendum o odtržení. Jde o ropu a peníze

Kanadskou Albertu čeká v říjnu jedno z nejdůležitějších hlasování v historii. Místní v referendu rozhodnou o tom, zda provincie zůstane součástí země nebo se odtrhne. První zkouška kanadské jednoty...

15. října 2026  17:24

Ukrajina bude po zradě zpoza oceánu čelit těm nejtemnějším měsícům, míní Kasparov

Garry Kasparov

Amerika spáchala na Ukrajině hned dvojnásobnou zradu a další rány budou nepochybně následovat, soudí bývalý šachový velmistr Garry Kasparov. Vytrvalý kritik současného režimu v Rusku soudí, že Bílý...

15. října 2026  17:24

Poprava se živě vysílat nebude, oznámil Trump. Obměkčila ho invalidita střelce

Americký prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu....

Poprava někdejšího armádního psychiatra, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí, nakonec nebude přenášena živě. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident...

15. října 2026  16:46,  aktualizováno  17:12

Magazín Time ocenil český projekt. Archa zachraňuje památky na Ukrajině

Mobilní digitalizační stanice Archa III, která má pomoci ve válkou zasažených...

Mobilní digitalizační stanice Archa III se dostala do prestižního výběru nejlepších vynálezů podle magazínu Time za rok 2026. Společný projekt Národního muzea a Nadace Karel Komárek Family Foundation...

15. října 2026  17:11

Splnil by Jaroslav Hašek dotační podmínky? Baxa kritizoval Klempíře

ilustrační snímek

Opoziční poslanci ve čtvrtek interpelovali členy vládního kabinetu. Jako první přišly dotazy směřované na ministra vnitra Lubomíra Metnara ohledně problematiky krizové komunikace, které následně...

15. října 2026  8:37,  aktualizováno  17:07

Pokus o vraždu na Uherskohradišťsku. Policisté pátrali po nebezpečném muži

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují pokus o vraždu na Uherskohradišťsku. V souvislosti s tím pátrali po podezřelém muži, kterého označovali jako potenciálně nebezpečného. Odpoledne se jej podařilo vypátrat.

15. října 2026  8:34,  aktualizováno  17:01

České agentury získaly 15 medailí na reklamním festivalu Golden Drum

České agentury získaly celkem 15 medailí na prestižním festivalu reklamy Golden...

V úterý vyvrcholil prestižní mezinárodní festival kreativity Golden Drum v Portoroži slavnostním vyhlášením vítězů. České agentury získaly celkem 15 medailí – pět zlatých, sedm stříbrných a tři...

15. října 2026

Do Senátu chci přinést téma bezpečnosti, plánuje Mitáček. Postup ho překvapil

Volební štáb hnutí STAN ve Zlíně, kandidát do Senátu Ivo Mitáček (10. říjen...

Kandidát STAN Ivo Mitáček se chce stát poprvé senátorem. Zisk 22,8 procenta a postup do druhého kola senátních voleb ho příjemně překvapil a potěšil. „Čekal jsem, že se o postup budu těsně přetahovat...

15. října 2026  16:50

Olympijský medailista Jurka je politikem. Zvládnu to i s reprezentací, říká šermíř

Čeští kordisté zahájili duel proti Itálii. Na snímku Jakub Jurka. (2. srpna...

Hned dvacet zastupitelů si v příštích čtyřech letech poprvé vyzkouší, jaké to je ovlivňovat budoucnost Olomouce. Dál jich pokračuje pětadvacet, převážně jde o jména s větší zkušeností s komunální...

15. října 2026  16:45

Plzeňští lékaři mají světový náskok. Díky nové metodě dokážou nádory zobrazit přesněji

Záznam z vyšetření PET/MR, na kterém je zachycen nádor slinivky břišní (žlutý...

Přesnější zobrazení nádorů, lepší rozlišení nádorové a zánětlivé tkáně a získání důležitých informací pro plánování operací. Fakultní nemocnice Plzeň přichází se světovým prvenstvím v diagnostice...

15. října 2026  16:42

Dvě nuly jsou nesmysl. Hnutí z Chomutova zpochybňuje počet hlasů, jde k soudu

Ilustrační snímek

Ústecký krajský soud obdržel návrhy na přezkum voleb v Chomutově. Podnět podala lídryně hnutí Máme rádi Chomutov kvůli pochybnostem o správně spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku. Návrh na...

14. října 2026  14:01,  aktualizováno  15. 10. 16:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.