Aquaholismus je nevinná narkomanie. Moc vody vás může zabít, říká nefrolog

Co je to aquaholismus?

Je to závislost na větším příjmu tekutin, především vody. Máte určité nutkání víc pít s pocitem, že vám to dělá dobře a že si tím zdravotně přispějete. Aquaholici postrádají fyziologickou potřebu pít. Pijí, i když nemají žízeň. Je to jako když někdo pije pivo. Taky ho nepije kvůli objemu, ale kvůli chuti. Ten doušek mu přispěje k nějakému vnitřnímu libému pocitu. A u aquaholismu je to stejné.

Jak může nadměrné přijímání tekutin člověka ohrozit?

Když má člověk zdravé ledviny, je schopen to do určité míry zvládnout. Ale dlouhodobě může nadměrné přijímání tekutin poškodit ledviny, srdce, oběhový aparát. U zdravého člověka je to navíc záludné tím, že poškození orgánů vůbec nemusí být vidět. Například u ledvin to až do pozdního stadia nepoznáte, protože se pořád nějak přizpůsobují. A k základním funkcím vám postačí ještě 10 procent ledvinné funkce.

Ale člověku, kterému už ledviny dobře nefungují a on přesto nadměrně přijímá tekutiny, může například selhat srdce, mohou se objevit dechové obtíže.



Kolik tekutin už je moc?

Pokud pijete čtyři, pět, šest litrů, je to příliš. Nepotřebujete to a nemá to žádný zdravotní význam.

Jak můžu aquaholika poznat?

Většinou s sebou nosí velké láhve vody, ať jde kamkoli. Zdůvodňuje to tím, že potřebuje doplnit tekutiny a vysvětluje, co všechno dělá, že se hodně potí a tak dále. Ale je tam závislost. Aquaholismus je taková „nejnevinnější narkomanie“.

Jak lékař pozná, že člověk trpí právě aquaholismem?

Nejdířv je potřeba provést testy, zda nejde o medicínský problém. Měl jsem opakovaně pacienty, kteří měli velké množství moči. A velice pili. Čili otázka zněla: je to aquaholismus, nebo mají poruchu antidiuretického hormonu, který řídí koncentrační schopnost ledvin? A pak je otázka, jestli člověk hodně močí a pak pije, nebo jestli hodně pije a pak močí.

Co lidi k nadměrnému pití vede?

Lidé tím často hledají východisko z nějaké situace. Věří, že jim to pomůže. Buď psychicky, nebo že budou krásnější či zdravější. Měl jsem například pacienta, který nemohl najít zaměstnání, a tak hledal nějakou „únikovou cestu“. Zjistil, že když se napije, je to lepší, že to na něj tolik nedoléhá. Od té doby začal zvýšeně pít. Nakonec pil až deset litrů tekutin denně.

Nefrologie Nefrologie se zabývá diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou.

Jak jste ho léčil?



Při vyšetření jsme zjistili, že netrpí syndromem nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, ale že jde o psychogenní záležitost. Tam pacientům vysvětlíme, že to je zbytečné a snažíme se přijímání tekutin krok za krokem snižovat. Aby nepil deset litrů, ale postupně se dostal na přibližně 3 litry denně, které už jsou celkem přijatelné. Pokud nadměrně pil delší dobu, je to obtížné. Pacient může mít recidivu. Když zase přijde stres, může se k tomu vrátit.

Pokud však nadměrný příjem tekutin netrval dlouho, ledviny se opět přizpůsobí. Když to však trvá delší dobu, může klesnout jejich koncentrační schopnost a pacient musí postupovat postupně. Ten dotyčný se navíc musí zbavit nutkání, aby pil, a přesvědčení, že to má větší význam. Uvědomit si, že si tím spíš může ublížit.



K aquaholismu inklinují ženy

Jak starý fenomén aquaholismus je?

Už dlouho existuje pojem potománie, který značí zvýšený příjem vody jako takový. Termín aquaholismus je taková až módní vlna posledních přibližně dvaceti let.

Jací lidé k aquaholismu inklinují?

Spíš ženy a senzitivní lidé, introverti, kteří v tom hledají nějakou lepší budoucnost. Zpravidla lidé v nějaké zátěži. Množství aquaholiků osciluje podle toho, kdo někde na webu zveřejní, že mu přehnané pití vody udělalo dobře, že je to výborné, že to všem doporučuje. Ale určitě to nedoporučují nefrologové.

Když má někdo podezření, že trpí aquaholismem, co by měl dělat?

Měl by zjistit, zda není nemocný. Měl by zajít k lékaři a nechat si vyšetřit koncentrační schopnost ledvin, jestli nemá poruchu a jestli jeho žízeň není dána nějakou jinou nemocí. Mohou to být problémy s ledvinami, ale například i cukrovka. Pokud ne, tak je to otázka psychologická.

Je tedy lepší pít více, nebo méně?

Samozřejmě je lepší pít o něco více než méně. Když lidé pijí málo, ohrožuje je dehydratace, ztrátu tekutin. Ta může skončit až oběhovým selháním.

Trochu piva není na škodu

Kolik tekutin by měl člověk denně vypít?

Denní obrat tekutin je u zdravého člověka řádově kolem tří litrů. Příjem by měl být standardně okolo dvou až dvou a půl litrů. V nápojích máme totiž denně vypít přibližně 1,5 litru, asi jeden litr je v jídle a asi 500 mililitrů je metabolická voda. Jelikož je ale obsah vody v jídle různý, měli bychom denně vypít okolo dvou až dvou a půl litrů tekutin.

Jaké tekutiny by lidé měli pít?

Ideálními tekutinami jsou voda, čaj nebo minerální voda, která obsahuje určité množství elektrolytů. Ta ale není nutná, protože sůl i živiny přijímáme z jídla. Neměly by to ale být tekutiny slazené nebo energizující, protože ty v sobě mají jiný náboj, ty mají za cíl stimulovat organismus a ne doplnit tekutiny.

A co pivo?

Pivo je harmonický nápoj, má v sobě minerály a malé množství alkoholu. Tudíž určité malé množství piva není na škodu. Ale neměla by se z toho stát závislost. Protože pijáci ho nepijí kvůli žízni, ale pro chuť.

Škodlivost aquaholismu může být demonstrována i na pivařích. Když pijí velké množství piva, třeba pět litrů, tak pak mají velké srdce. Říká se tomu pijákovo srdce a mohou umřít na selhání srdce. To voda sice jen tak neudělá, pivo má navíc sůl, ale veliké množství může dlouhodobě vést k poškození srdečního svalu.