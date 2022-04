Nastala Fialova zima, Zdechovský míří na Hrad, Grolich končí jako hejtman

APRÍL Čtenáře upozorňujeme, že je 1. dubna

Na Twitteru se v pátek ráno objevila zpráva od evropského poslance a místopředsedy KDU-ČSL Tomáše Zdechovského, že se rozhodl kandidovat na Hrad. „Nastal ten správný čas, Česko si konečně zaslouží slušného prezidenta,“ říká europoslanec ve videu.

„Je to samozřejmě vtípek. Přišel s tím tým, je to vlastně v reakci na Baláka a na to, co se děje na Hradě. Když se koukáme na sociální sítě, tak lidé ztrácejí důvěru v autority jako je prezident,“ sdělil redakci iDNES.cz Zdechovský.

„Rozhodli jsme se to trošku odlehčit. Včera jsme točili na demonstraci Milionu chvilek a řekli jsme si, pojďme to téma otevřít, možná vtipem. Na druhou stranu je potřeba začít diskuzi o kandidátech, protože nechci, aby tam skončil nějaký kandidát, třeba Tomio Okamura, který bude strašit s uprchlíky,“ upřesnil Zdechovský.

Nebude kandidovat ve volbách, které nejsou

Překvapivou novinku ohlásil také hejtman Grolich. „V letošních podzimních volbách nebudu kandidovat na hejtmana. Dostal jsem nabídku od Víta Rakušana, která se neodmítá. Po podpisu koaliční smlouvy pro volby na brněnský magistrát mezi KDU a STAN mi nabídl místo náměstka na vnitru pro křížovou komunikaci. Držte mi palce,“ napsal na Twitter.

Krajské volby se letos sice nekonají, přesto Grolich trvá na svém a sděluje, že se stane náměstkem na ministerstvu vnitra pro „křížovou“ komunikaci.

Hejtman jihomoravského kraje Jan Grolich a ministr vnitra Vít Rakušan.

Nápady jak okořenit 1. duben se rojí i kolem počasí. „Fialova zima!“ vzbouřil se Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády a politik ODS. Ten v reakci na výroky Andreje Babiše o „Fialově drahotě,“ které souvisejí s tím, že se vláda podle šéfa ANO neinspiruje úlevami pro občany v Německu či Polsku, vytýká vládě, že nezajistila svým občanům teplejší počasí jako to dokázaly vlády Řecka a Portugalska.