Je mi fakt zle z toho, jak teď každej hranatej hňup kope do Apoleny Rychlíkové. Fakt kňučí ti stejní, co nás tu neodbytně poučují z konzervativní hodnoty svobody slova? Tak tihle velcí chlapáci s velkejma kárama se teď budou navážet do holky, novinářky?

Opravdickej chlap by se zvedl a bojoval za svou čest - jenže to by musel nějakou mít. Místo toho banda pindíků motoristů bulí, že je na ně Apolena zlá. Vim kulový, co se stalo a párkrát už mne taky protáhli novináři bahnem, ale tyhle osobní útoky na novinářku a cílená kampaň proti ní, je trapno a hnus!!



S Apolenou určitě nesdílíme pohled na mnoho věcí, ale osobní útoky, co se proti ní spouští, hrubě odmítám!