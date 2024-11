Bez fronty u pokladen a fyzické mapy. Zkusili jsme novou aplikaci pražské zoo

Součástí testované aplikace je interaktivní mapa, která vám pomůže s navigací po rozlehlém areálu zoologické zahrady, možnost zakoupení elektronické vstupenky, příručka s profily chovaných druhů zvířat nebo upozornění na akce, které se daný den konají.

Zakoupení vstupenky je možné přímo v aplikaci skrz platební bránu. Zoologickou zahradu jsme navštívili v den státního svátku, bylo zde proto více návštěvníků než obvykle. Frontu u pokladen jsme ale stát nemuseli, stačilo po zakoupení v aplikaci přiložit QR kód u turniketu a projít dovnitř. Elektronický lístek je navíc oproti těm standardním cenově zvýhodněný.

Asi největší předností aplikace byla zabudovaná interaktivní mapa. Oproti té fyzické jsme hned věděli, kde se nacházíme. Poté si stačilo vybrat oblíbené zvíře, restauraci, nebo místo na piknik a aplikace kromě trasy ukázala i vzdálenost. Pro nerozhodné návštěvníky jsou k dispozici doporučené trasy, po kterých se mohou vydat. Jsou seřazené podle náročnosti, což ocení sportovci, ale i matky s kočárky či senioři.

Fyzickou mapu již návštěvníci potřebovat nebudou. Navigace v aplikaci vás dovede přesně tam, kam chcete.

Aplikace obsahuje příručku, ve které se nachází profily všech chovaných druhů zvířat se základními informacemi o nich, včetně výskytu, potravě či způsobu života. Na začátku jsme si tak zvolili lva indického a aplikace nabídla trasu k pavilonu šelem a plazů.

Nebyli jsme zdaleka jediní, kdo v ten den poprvé zkoušel novou aplikaci. Návštěvnice Anna s ní byla podle svých slov velmi spokojená. „Jsem ráda, že nemusím tahat fyzickou mapu, to je super,“ hodnotila svou čerstvou zkušenost.

Po dotazu, co jí v aplikaci chybí, zmínila, že by si ráda touto cestou koupila například lístek na lanovou dráhu, která se v zoo nachází. „Ale dá se to koupit za hotové i kartou před vchodem, takže velký problém to není,“ doplnila.

Aplikace je spuštěná od letošního září a je dostupná pro uživatele operačních systémů iOS na App Store a pro uživatele Android v obchodě Google Play. Tvůrci průběžně přinášejí nové aktualizace, včetně nových funkcí a vylepšení. K tomu jim pomáhají hlavně uživatelské recenze. Pokud by vás napadlo něco, co by mohlo aplikaci zlepšit, můžete se autorům ozvat na emailové adrese aplikace@zoopraha.cz.

Aplikaci vytvořili studenti

Autoři nové aplikace jsou studenti z České IT Akademie ve spolupráci s Komerční bankou. „Se Zoo Praha dlouhodobě spolupracujeme na mnoha projektech, které pomáhají chránit ohrožené druhy zvířat, a to i ve volné přírodě. Myšlenka na vývoj aplikace pro zoo vznikla už před lety a my jsme ji od počátku podporovali,“ uvedla výkonná ředitelka Komerční banky pro strategii a komunikaci Hana Kovářová.

„Chtěli jsme, aby naše aplikace usnadnila i obohatila návštěvu Zoo Praha. Základem je proto mapa, která umožňuje takový pohled na zoo, který člověk v daném okamžiku potřebuje – třeba jak se dostane nejrychleji k vybrané expozici, kde zrovna začíná komentované krmení zvířat nebo kde je nejbližší restaurace či dětské hřiště,“ vyzdvihl při představení aplikace ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Podle předsedy České IT Akademie Michaela Kalisty je aplikace výjimečná tím, že nevznikla podle šablony, ale „od píky“. „Naši studenti jsou díky svému nadání a zápalu často již v 19 letech na úrovni seniornějšího programátora. Považujeme proto za důležité jim zprostředkovávat příležitosti, kde mohou doopravdy využít svůj potenciál již během středoškolského studia,“ zmínil po představení aplikace.