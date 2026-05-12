Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Aplikace Záchranka za deset let fungování pomohla už v 220 tisících krizových situací

Autor: ,
  19:11
Mobilní aplikaci Záchranka má po deseti letech od vzniku zhruba 3,8 milionu uživatelů, kteří jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisícům krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného, dokáže s ním zprostředkovat kontakt a do budoucna i prostřednictvím operačního systému poskytnout klíčové informace o povaze zranění.
Simulovaná dopravní nehoda jako praktická ukázka fungování mobilní aplikace...

Simulovaná dopravní nehoda jako praktická ukázka fungování mobilní aplikace Záchranka | foto: koláž Technet.cz, Lukáš Hron,  Mobil.iDNES.cz

Dispečink Hasičského záchranného sboru
Hasiči a 112. Po stisknutí tlačítka SOS se objeví funkce „nemohu mluvit“. Pod...
Rozšíření aplikace Záchranka
Rozšíření aplikace Záchranka
23 fotografií

Při úterním slavnostním setkání k desátému výročí aplikace v sídle Senátu to řekl ředitel Záchranky Filip Maleňák.

Kromě lokalizace lze podle něho nově navázat i videohovor mezi volajícím a operátorem zdravotnického operačního střediska, což pomáhá lépe vyhodnotit situaci, správně nastavit postup první pomoci a v některých případech i urychlit vyslání adekvátní pomoci. Doposud se uskutečnilo na 30.000 takovýchto videohovorů, uvedl Maleňák.

Od loňského roku mohou lidé aplikaci využít i v případě, že nepotřebují pomoc od záchranné služby, ale od hasičů. Tísňové tlačítko 155 totiž nahradilo tlačítko SOS, přes které lze kontaktovat i linku 112.

Aplikace Záchranka nově zavolá hasiče nebo policisty, nabízí i SMS zprávy

Aplikaci mohou lidé využít nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Bavorsku a Moldavsku. Od léta bude k dispozici rovněž v části severní Itálie, uvedl Maleňák. Kromě zásahu záchranářů a hasičů mohou lidé jejím prostřednictvím požádat i o psychosociální pomoc v náročných životních situacích.

Aplikace funguje od 8. března 2016 a neslouží pouze k přivolání pomoci přes nouzové tlačítko. Jejím cílem je vytvořit komplexní nástroj, který nejen přivolá pomoc záchranářů v nouzi, ale pomůže nouzovým situacím předcházet. Nouzové tlačítko je základ, ale současně s hovorem záchranáři dostanou i lokalizaci a identifikaci volajícího včetně jeho zdravotního profilu. Odeslat lze i informace o tom, co se na místě stalo.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Na summitu NATO chtějí Češi hlavně Babiše a pak Pavla. Macinka v průzkumu neuspěl

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Pro premiérovu...

12. května 2026  19:33

Aplikace Záchranka za deset let fungování pomohla už v 220 tisících krizových situací

Simulovaná dopravní nehoda jako praktická ukázka fungování mobilní aplikace...

Mobilní aplikaci Záchranka má po deseti letech od vzniku zhruba 3,8 milionu uživatelů, kteří jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisícům krizových situací. Aplikace usnadňuje určit...

12. května 2026  19:11

Affleck a Damon čelí žalobě za pomluvu. Film Rána příliš připomíná skutečný případ

Ben Affleck a Matt Damon ve filmu Rána (2026)

V souvislosti se svým nejnovějším thrillerem Rána (The Rip) čelí američtí herci Matt Damon a Ben Affleck žalobě za pomluvu. Scénář podle žalobců obsahuje příliš mnoho skutečných událostí, které se...

12. května 2026  19:05

Stíhaný šéf Hospodářské komory je venku z vazby. Šlo o extrémní opatření, tvrdí žalobce

SmartPark

Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl, který je stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěn z vazby. V úterý o tom informoval server Seznam Zprávy. Podle žalobce...

12. května 2026  18:48

V Norsku zemřeli dva Češi, neštěstí se stalo při plavbě na moři

Pozorovat, jak moře skrze mohutný maelström s vodou čaruje, je prý nejlepší z...

V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda v Oslu je v kontaktu s rodinami, potvrdil pro iDNES.cz tiskový mluvčí ministerstva zahraničí Adam...

12. května 2026  18:33,  aktualizováno  18:48

Toužil jsem být hrdina IS, přiznal muž, jenž chtěl útočit na koncertě Taylor Swift

Taylor Swift na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024)

Rakušan Beran A., souzený kvůli plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni v roce 2024, se v úterý poprvé přímo vyjádřil k motivu svého počínání. Chtěl být za hrdinu u...

12. května 2026  18:40

Pavel ocenil prohlášení vlády o plnění závazků k NATO. Budu ji v tom podporovat, uvedl

Prezident Petr Pavel na summitu takzvaného Slavkovského formátu v muzeu...

Česká vláda se podle prezidenta Petra Pavla v posledních vyjádřeních postavila za obranu jako svou prioritu. Pavel vyjádření vlády uvítal, deklarovala podle něj, že poskytne dvě procenta hrubého...

12. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:36

Změny ve vedení Pojišťovny VZP. Skončil předseda představenstva Kareš

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ve vedení Pojišťovny VZP (PVZP) v úterý skončil předseda představenstva Robert Kareš. PVZP je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Z představenstva byl odvolán také René Kurka.

12. května 2026  18:25

Oběd na lodi i debata o válce. Pavel se setkal s Pellegrinim a Van der Bellenem

Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander...

Ceremoniálem na hradě Devín začal na Slovensku summit prezidentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavy států poobědvaly na Dunaji na lodi Harmónia, tématem jednání byla jiné energetická bezpečnost,...

12. května 2026  10:51,  aktualizováno  18:16

Maďarsko sestavilo novou vládu. Vznik kabinetu završily sliby ministrů

Poslanci zpívají národní hymnu během plenárního zasedání nového Národního...

Ministři nové středopravé maďarské vlády v úterý složili v parlamentu sliby, čímž završili vytvoření kabinetu premiéra Pétera Magyara. Stalo se tak poté, co jmenování členů vlády schválili...

12. května 2026  18:05,  aktualizováno  18:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ital v karanténě popřel, že má příznaky hantaviru. Tamní média hovořila o opaku

KLM airbus A321neo aerolinky letadla

Pětadvacetiletý Ital, který je v karanténě po kontaktu s ženou nakaženou hantavirem, odpoledne popřel zprávy italských médií, že by měl příznaky nemoci. Muž byl na palubě letu nizozemské společnosti...

12. května 2026  16:37,  aktualizováno  17:54

Trikolora opět sdílela Rychlé šípy, nadace se ohradila. Jsme hrozní, reaguje Majerová

Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října...

Trikolora, které předsedá poslankyně za SPD Zuzana Majerová, na svém Facebooku opět zveřejnila komiks Rychlé šípy. Skautská nadace Jaroslava Foglara upozornila, že jde o porušení práv. „Takové...

12. května 2026  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.