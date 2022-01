eRouška padla, ale Tečka covid přežije. Má z ní být očkovací průkaz

NAKIT o možném záměru informoval v jednom z komentářů, který reagoval na dotaz ohledně podnětu digitalizace očkovacího průkazu. Kde by vedle covidu byly také informace o očkování třeba proti tetanu či cestovním očkování. „Proč to vše nenahrát do Tečky? Proč z Tečky neudělat digitální očkovací průkaz (nejen “covid pass”),“ stálo v otázce.

Na tu reagoval právě NAKIT slovy, že je to jedna z variant, že Tečka po skončení Covidu bude fungovat právě jako očkovací průkaz. Od Nového roku začalo fungovat takzvané e-očkování, tedy elektronická evidence očkování u pacientů, které zapisují lékaři podobně, jako vydávají e-recepty. Obě funkce jsou dostupné přes webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

NAKIT @NAKIT_sp @BaroneTereza Dobrý den, ano. Je to jedna z variant, že Tečka po skončení Covidu bude fungovat jako očkovací průkaz. oblíbit odpovědět

Redakce iDNES.cz již několikrát upozornila, že aplikace Tečka má problémy. V minulém týdnu například poukázala na to, že Tečka lidem, kteří jsou očkovaní, například nezčervená poté, co jsou pozitivní na covid. Rovněž u některých zemí „zezelenají“ i několik měsíců staré výsledky testu.

Mluvčí NAKIT Lukáš Trnka pro iDNES.cz řekl, že aplikace neslouží k prezentaci aktuálního zdravotního stavu. „Očkovací certifikát nepřestává platit, pokud je někdo pozitivně testován na covid-19. Zároveň je třeba dodat, že po pozitivním testu na covid je povinná izolace, takže není možné se prokazovat jakýmkoliv certifikátem,“ uvedl dále k jednomu z problémů.

Skončila eRouška

V boji s covidem původně měla pomáhat i aplikace eRouška. Jejím úkolem bylo upozornit na rizikové kontakty a pomoci s trasováním. Redakce iDNES.cz již na začátku loňského srpna upozornila, že s epidemií skončí i aplikace. To nastalo loni v listopadu, kdy epidemie covidu však byla opět na vzestupu.

Za dobu svého fungování upozornila na více než 400 tisíc potenciálně rizikových setkání. S ohledem na proočkovanost, další nástroje a vývoj epidemie již nadále není potřeba, uvedla v minulosti na webových stránkách eRouška. Její vývoj vyšel na zhruba 9 milionů korun, služby si objednalo ministerstvo zdravotnictví.

162 milionů na další rok pro Chytrou karanténu

Ministerstvo zdravotnictví na konci loňského roku podepsalo smlouvu k pokračování Chytré karantény, do které Tečka spadá, s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, která nese na rok 2022 částku 162 milionů korun bez DPH. Částa se však i v minulém roce průběžně navyšovala. V roce 2020 dal stát na Chytrou karanténu skoro 438 milionů.

„Celková cena za Předmět plnění je součtem cen za Službu systému, Odborné služby, Mobilní služby, Posouzení, COVID testy a činí maximálně 559 703 392 korun bez DPH. Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou,“ uvádí smlouva zveřejněná 17. prosince 2021.