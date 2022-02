Tečka bude dál fungovat, nakládání s daty na ministerstvu prověřuje úřad

Od čtvrtka skončila v Česku povinnost prokazovat se covidovými certifikáty při vstupu do restaurací, kina či na nejrůznější sportovní a kulturní akce. Několik měsíců Čechům primárně při prokazování očkování či očkování sloužila aplikace Tečka.

Aplikace i tak bude nadále v provozu. „Jako služba státu svým občanům, především pak pro notifikace a upozornění ohledně možnosti vakcinace, platnosti PCR testů, ale také pro odjezdy do zahraničí, kontrolu pravidel vstupu do ostatních států, či pro vstup do Česka,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Redakce iDNES.cz již v polovině ledna upozornila, že aplikace by mohla sloužit i po pandemii, a to jako očkovací průkaz. Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) to uvedla v polovině ledna na Twitteru.

Předmětem kontroly Tečka i čTečka

Ministerstvo zdravotnictví však o budoucnosti aplikace diskutuje. „O dalším využití aplikace Tečka a čTečka se momentálně vedou diskuze,“ doplnil mluvčí resortu Jakob s tím, že náklady na aplikace se pohybují v řádech jednotek milionů.

Redakce oslovila i ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše ohledně dalších plánů s aplikací. Dosud však na dotazy nereagoval.

Na ministerstvu zdravotnictví však v těchto dnech provádí Úřad pro ochranu osobních údajů kontrolu, a to včetně zmíněných aplikací. „Zpracování osobních údajů subjektů údajů v souvislosti s elektronickým certifikátem EU COVID‑19 včetně aplikací ‚Tečka‘ a ‚čTečka‘ je jinak v současné době předmětem naší kontroly u ministerstva zdravotnictví,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ÚOOÚ Vojtěch Marcín.

Do doby, než šetření skončí, však úřad nemůžeme poskytovat žádné bližší informace. „Protokol se závěry kontroly je před dokončením. V blízké době ho budeme posílat na ministerstvo zdravotnictví, které k němu potom může do 15 dnů vznést námitky,“ doplnil Marcín z ÚOOÚ.

Redakce iDNES.cz oslovila i resort s dotazem, čeho přesně se kontrola týká. „Mohu potvrdit, že kontrola od ÚOOÚ probíhá od 10. září 2021 a v těchto dnech byl vytvořen od ÚOOÚ kontrolní protokol, který bude MZ doručen v nejbližších dnech,“ potvrdil pro iDNES.cz mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Čeho se kontrola přesně týká však blíže nekomentoval.

Při odinstalaci aplikace jsou data smazána

Marcín však současně pro iDNES.cz podotkl, že u kontroly čTečkou, kdy citlivé údaje viděl například číšník, se konkrétně o porušení obecného nařízení nejedná.

„Údaje návštěvníků, kteří mu Tečku pro kontrolu na krátkou chvíli ukážou, se totiž neuchovávají, ani nikam neodesílají. Nedochází tak ke zpracování osobních údajů podle obecného nařízení,“ uvedl Marcín.

Aplikace spravuje pro ministerstvo NAKIT. Na dotaz, jak je s údaji nakládáno, mluvčí agentury Lukáš Trnka uvedl, že data jsou využívána pouze uživatelem aplikace, nebo jiným subjektem, pokud jim je uživatel zpřístupní.

„Data jsou uložena pouze v mobilním telefonu uživatele, a to po dobu jeho využívání aplikace. Při odinstalaci aplikace jsou data smazána. Informace o testech, očkování a certifikáty nadále zůstávají uložené na ocko.uzis.cz,“ komentoval pro iDNES.cz Trnka.

Ten současně dodal, že cílem aplikace není shromažďování dat, ale uložení certifikátů jedné nebo více lidí a prokazování se prostřednictvím těchto certifikátů při využívání služeb nebo při cestování.

V minulém týdnu ohledně nakládání s daty server Aktuálně.cz upozornil na to, že Úřad pro ochranu osobních údajů prověřuje také to, zda policie správně nakládá s daty lidí v karanténě nebo v izolaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů dostal podle Aktuálně.cz před dvěma týdny od policie důležitou listinu. Policisté v ní úřad žádají o projednání databáze lidí v karanténě nebo v izolaci, jak jim to nařizuje zákon o zpracování osobních údajů. Smyslem je zjistit, zda evidence nepředstavuje nepřijatelný zásah do práv obyvatel.