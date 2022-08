Policie nezákonně shromažďovala data o lidech v izolaci, vnitro dostalo pokutu

„Jednání, které je předmětem přestupku, spočívá v neoprávněném zpracování údajů o zdravotním stavu osob policií, kterým byla nařízena izolace,“ uvedl v pondělí mluvčí ÚOOÚ Milan Řepka. Pokuta byla udělena ministerstvu vnitra, protože policie nemá právní subjektivitu.

Podle úřadu bylo jednání policie v rozporu se zákonem. „Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuálním chování nebo sexuální orientaci“ lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku, nebo při poskytování ochrany osob, uvádí platná norma.

„Plošným zpracováním osobních údajů o všech lidech v izolaci policie jednala v rozporu s tímto ustanovením,“ doplnil Řepka. Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i policii. Ta jej dosud nezaslala.

Na možné pochybení policie upozornil již před několika měsíci web Aktuálně.cz. Policie začala evidenci vytvářet na jaře 2020 při vypuknutí první vlny epidemie covidu. V aplikaci s názvem Karanténa shromažďovala jména, data narození či adresy trvalého bydliště lidí, kteří museli po kontaktu s nakaženým do karantény nebo kvůli nemoci přímo do izolace.

Jenže už na počátku spuštění databáze nesplnila podle Akutálně.cz policie základní povinnost. Podle zákona se měla obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, jenž by prověřil základní parametry evidence. Zjišťoval by, zda policie může za daných okolností takové poznatky o lidech sbírat a zda nejde o nepřijatelný zásah do soukromí.