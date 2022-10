Už žádné ztráty v překladu. Aplikace záchranářům usnadnila komunikaci

„Z místa události jsem avízo volal na dispečink a diktoval všechny údaje. Tam si je musel operátor zapsat na papír. Pak volali do nemocnice, kde to všechno zase nadiktovali kontaktnímu místu. Odsud volali na cílové oddělení, kde si pak například sloužící lékař vyžádal hovor se mnou, aby si něco upřesnil. To si dovede každý představit, jak dlouho tento proces trval,“ popisuje lékař pražské záchranky Jan Vítek, jak ještě do konce roku 2020 záchranka fungovala.

Avízo Avízo představuje strukturovanou informaci o události a stavu pacienta předávanou z přednemocniční péče přes zdravotnické operační středisko (dispečink) do nemocnice. Zajišťuje směrování pacienta do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení a umožňuje individuální přípravu na jeho příjem.

V lednu 2021 ale záchranáři přešli na aplikaci MedText, na jejímž vývoji se právě Vítek také podílí. Ta cestu informací výrazně zjednodušila a hlavně zkrátila z minut na sekundy.

Aplikace umožňuje během pár okamžiků naklikat pohlaví, věk a také podrobné informace o stavu pacienta a u úrazů i mechanismus jejich vzniku. To je důležité zejména u vážně nemocných a zraněných pacientů, aby mohla být nemocnice dobře připravená na jejich příjem.

Navíc může záchranář či lékař přidat fotografii, ať už místa či zranění, připojit se dá i záznam EKG.

Rychlejší směrování pacienta

Vše je velmi intuitivní a hlavně rychlé. Avízo se odešle na zdravotnické operační středisko (dispečink), kde operátor na základě informací v avízu rozhodne o směrování pacienta. Avízo na pár kliknutí přepošle do nemocnice, kde mají ihned k dispozici kompletní a přehledné informace, zároveň je tak vytvořeno přímé komunikační vlákno mezi zdravotníky v nemocnici a na místě události.

U lehčích pacientů, nevyžadujících specializovanou péči, může posádka poslat avízo přímo do nemocnice, úspora času pro dispečink je tak ještě výraznější. V případě odmítnutí se proces také výrazně urychluje, protože poslání avíza do jiné nemocnice je otázka dalších několik kliknutí místo několika dalších telefonátů.

„Jde o to, aby člověk dostal péči v co nejkratším čase a co nejlépe. Na tom, kam pacienta odvézt, se můžeme díky MedTextu domluvit okamžitě a online. Uvidím fotky zranění, fotky z místa nehody a můžu říct: ‚To už není pro nás v Příbrami, to je pro traumatologii.‘ A napíšu: ‚Odmítáme,‘ na což máme ze zákona právo, a pacient se tak dostane ihned tam, kam má,“ přibližuje primář urgentního příjmu Oblastní nemocnice Příbram Vladimír Dvořák.

„Nemocnicím pomůže například i to, že jim po potvrzení příjmu mohou zaslat identifikační údaje pacienta, takže si mohou předem připravit žádanky na vyšetření, a nic se nezdržuje,“ doplňuje Vítek. S avízem se také automaticky sdílí poloha, vzdálenost a dojezdový čas.

V nemocnicích, jako jsou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, nebo Všeobecná fakultní nemocnice, které nemají urgentní příjem, ale celou řadu příjmových míst, pak MedText usnadňuje rozhodování, na které konkrétní oddělení sanitku s pacientem poslat.

Aplikace umožňuje také videohovory, které lze využít třeba pro konzultaci v rámci záchranné služby. Například pro použití léků, které nemůže zdravotnický záchranář podat sám bez schválení lékařem.

Využití při velkých neštěstích

MedText Česká aplikace pro jednoduchou komunikaci ve zdravotnictví. Díky dlouholeté úzké spolupráci se záchrannými službami je průběžně vyvíjena podle potřeb uživatelů. Od běžných komunikačních platforem se liší důrazem na bezpečnost dat a snadnou týmovou spolupráci. Její vývoj stál dosud 11 milionů korun. Pro interní komunikaci záchranné služby a nemocnice využívají placenou licenci, pro avizování pacientů je služba zdarma.

Velkým plánovaným vylepšením bude použití aplikace při hromadném postižení osob, tedy při velkých nehodách nebo neštěstích s velkým počtem zraněných.

Významně se zjednoduší práce při odsunu pacientů, tedy fázi nejnáročnější na dokumentaci. „Automaticky se vytvoří sdílená tabulka – sumář s aktuálním, podrobným přehledem, a data o jednotlivých pacientech se zároveň budou odesílat do cílových nemocnic,“ vysvětluje Vítek.

Uvedení aplikace do provozu provázely i další změny u záchranky. Záchranáři například museli „nafasovat“ nové služební smartphony. Do té doby používali klasické tlačítkové telefony.

Z pražských nemocnic se jako první zapojily Fakultní nemocnice v Motole a Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích. Postupně se pak přidaly i skoro všechny ostatní. A stejně tak se připojovaly další krajské záchranné služby. Nyní aplikaci používá 10 záchranek v Česku a všechny na Slovensku.

Záchranáři nejsou jediní, kdo převedli svou komunikaci do speciální aplikace. V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) vyvinuli platformu zCase, díky které mohou ihned po informaci o pacientovi od záchranářů připravit tým a sál a následně ihned provést potřebný operační zákrok (více o platformě zCase čtěte zde).