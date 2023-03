KOMENTÁŘ: Inovace, či zkostnatělost? Jaký bude aparát prezidentské kanceláře

Hlásá-li zásadní rozchod s předchozí prezidentskou praxí, potom to implikuje potřebu komplexnějšího přebudování a personálního přeobsazení prezidentské kanceláře, a tím větší je počet lidí, které s sebou musí přivést.

Pokud zásadní změny neplánuje, je zachování maximální kontinuity úřadu racionálním postupem. Každý nově zvolený prezident však musí počítat i s tím, že právě v prezidentské kanceláři je velmi častým motivem řady pracovníků osobní loajalita ke konkrétnímu prezidentovi a že tito zaměstnanci nemusejí chtít ve své funkci s novým prezidentem dále pokračovat.

Do rozpočtové kapitoly Kancelář prezidenta republiky patří ve skutečnosti tři organizace – vlastní Kancelář prezidenta republiky (KPR), která je rozpočtovou organizací, a dvě jí zřizované organizace příspěvkové – Správa Pražského hradu (SPH) a Lesní správa Lány (LSL). Obě dvě příspěvkové organizace zajišťují péči o nesmírné národní bohatství – SPH o komplex Pražského hradu včetně vlastního technického provozu Kanceláře prezidenta republiky, a LSL o neméně unikátní přírodní památku – tři staletí starou Lánskou oboru s několika tisíci kusů zvěře a unikátní přírodou.

V těchto organizacích, stejně jako v odborných útvarech vlastní KPR pracuje řada skvělých a zkušených odborníků s unikátní kvalifikací, kteří svou práci vykonávají s nadšením a považují ji za poslání. Pro každou hlavu státu jsou tito profesionálové bez nadsázky lidským „pokladem“, který by se měl snažit udržet a motivovat. Srovnatelně kvalitní náhradu by sháněl totiž pouze obtížně.

V čase k přirozené personální obměně samozřejmě dochází, rozumné vedení KPR by se v zájmu hladkého chodu úřadu mělo snažit vyhnout plošným kampaňovitým čistkám, které mohou způsobit snížení úrovně servisu pro hlavu státu v oblastech, v nichž je kompetentní náhradu obtížné nalézt.

Modely prezidentské kanceláře

Pokud jde o nejbližší okolí prezidenta, v zásadě je možné na základě dosavadní historické zkušenosti očekávat dva modely uspořádání. První model prezidentské kanceláře nazývám pracovně „dvůr“, což je stav, kdy prezident jako monarcha stojí poněkud stranou, „nad úřadem“, bezprostředně se jeho každodenním chodem nezabývá, ale jako „monarcha“ žije obklopen celodenní péčí „dvořanů“, kteří soupeří o privilegia a přístup k „vládci“. Personální stabilita takového modelu nebývá velká, nejrůznější intriky a zneužívání postavení v prezidentově okolí jsou naopak obvykle častější.

Extrémním případem je izolace hlavy státu od světa jeho okolím v důsledku jeho osobnostního či zdravotního handicapu. V takovém případě mají „dvořané“ tendenci dělat si, co chtějí. Převzetí úřadu novým prezidentem je pak z důvodu většího či menšího rozkladu organizace daleko komplikovanější.

Ideální stav je, pokud se prezidentovi podaří vytvořit funkční tým, který sám vede, jemuž důvěřuje a v němž panuje duch partnerské spolupráce. Takové poměry panovaly na Pražském hradě v éře Václava Klause, který se obklopil spolupracovníky, jež léta znal a jimž důvěřoval, doplnil je dalšími schopnými lidmi a tento stabilní a funkční tým vedl jako dobře fungující úřad.

Tak fungoval i on sám jako prezident – dodržoval pracovní dobu, měl stálý přehled o všem dění v KPR i na Hradě, zajímal se o něj, stál o rady spolupracovníků a po celých deset let ve funkci se na ně mohl spolehnout. Současně si však zachoval své soukromí a občanský život ve volném čase, který odděloval od svého hradního působení. Pro mě to byl příklad „občanského“ výkonu funkce hlavy státu.

Tisková konference zvoleného prezidenta Petra Pavla (27. února 2023)

Armáda speechwriterů

Aparátu prezidentské kanceláře nesmírně pomáhá, pokud prezident ovládá cizí jazyky a není závislý pouze na překladech a tlumočení. Všichni naši polistopadoví prezidenti se obešli bez armády tzv. speechwriterů, sepisujících jim projevy. Všichni byli bytostní intelektuálové, byť každý z nich pojímal svou funkci jinak.

Vzhledem k omezeným kompetencím prezidenta nemá smyslu budovat na Hradě rozsáhlé struktury analytiků a poradců. Daleko rozumnější je pro hlavu státu a jeho úřad intenzívně spolupracovat s odbornými ministerstvy a jejich ministry. V oblastech své působnosti – především u jmenovacích agend – může prezident své kroky konzultovat s externími odborníky mimo Hrad ad hoc.