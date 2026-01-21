Lovec mrazů číhá na rekord. Novodobý „král Šumavy“ měří teploty i na běžkách

Ačkoliv mu už bylo 75 let, nejčastěji ho najdeme v přírodě v okolí šumavské Kvildy, nejstudenějším místě Česka. Lidé ho tu z vyhřátých aut potkávají nejčastěji na kole, pěšky anebo teď v lednu na běžkách.
Někdo vyhlíží, až mu ve Sportce padnou „ta jeho čísla“, Vojvodík čeká, kdy naměří méně než –42,2 °C, což je absolutní český mrazový rekord z roku 1929, naměřený v Litvínovicích u Českých Budějovic. Už se k tomu přiblížil – 30. ledna 1987 naměřil na Kvildě –41,6 °C. A letos? Letos rekord už určitě padne. Anebo ne?
Třebaže je Vojvodík amatér, jeho data jsou posvátná i pro Český hydrometeorologický ústav, který je zahrnuje do svých statistik. Nejprve mu meteorologové nevěřili. Přijeli se ale osobně podívat a zjistili, že nelže.