Česko už zastupuje nový europoslanec. Zatím se rozkoukává, chválí krátké projevy

  13:21
Bývalý ministr kultury Antonín Staněk, který v Evropském parlamentu tento měsíc nahradil Filipa Turka, zvoleného českým poslancem za Motoristy, se zatím v novém působišti rozkoukává. Do Evropského parlamentu se dříve dostal jen při exkurzích se svými studenty. Dojem na něj udělala racionalita a přesný řád, umožňující zvládat jednání stovek nových kolegů.
Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení volebního programu hnutí. (31. srpen 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Skutečnost, když už tady jste se všemi výsadami evropského poslance, je přeci jen jiná. Přišel jsem už na to že tady po té budově nachodím více kilometrů, než běžně za celý svůj život. Sídlo EP ve Štrasburku je obrovské a vyžaduje smysl pro orientaci,“ řekl ČTK nový europoslanec na závěr své první schůze.

Zapůsobilo na něj, jak racionálně si EP počíná ve srovnání s tím, co jako poslanec zažil v Poslanecké sněmovně, kde bývá prostor na řečnění, obstrukce a zdlouhavé čtení textů.

„EP je z tohoto pohledu velice racionální těleso. Pro jednotlivé frakce (poslanecké skupiny) je předepsaný čas, kdy mohou vystoupit, a v rámci frakcí jsou také přidělovány časy, takže několikahodinové projevy tady nezažijeme. Je tu i – podobně jako v národním parlamentu – možnost (ve vymezeném čase) vystoupit s jakýmkoliv tématem a problémem. Ale opravdu je tu kladen velký důraz na racionalitu. Pro všechny platí, že čas jsou peníze,“ řekl.

Staněk byl zvolen za Přísahu. V EP je v poslanecké skupině Patrioti pro Evropu, kam patří i europoslanci hnutí ANO Andreje Babiše či strany Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána.

„To je nereálné,“ odpověděl na dotaz, zda už stihl vystoupit v některé rozpravě. „Všechna vystoupení jsou předem domlouvána v rámci frakcí. To je jedna věc. A druhá věc je, že je třeba nejprve načerpat informace. Nastupuji do rozjetého vlaku a řekl bych, že už má značnou rychlost. Je tu už řada projektů a předpisů v projednávání, a tak jsem čas spíše věnoval tomu, abych zjistil, do jakého vlaku a do jakého kupé jsem právě naskočil. Takže jsem se seznamoval s materiály,“ uvedl Staněk.

„Ale už jsem se stihl podepsat pod jeden dokument, který odpovídá našemu postoji Přísahy a Motoristů, což znamená boj proti jakékoliv nadbytečné byrokracii,“ dodal.

Ve středu se europoslanci přeli o mediální obvinění, podle kterých se Orbánova vláda dopouštěla špionáže v institucích Evropské unie. Staňkovi to připomnělo podobné debaty v národních parlamentech, s ventilováním „potřeby vystoupit za každou cenu“.

Domnívá se, že obvinění je třeba brát vážně, ale současně si zachovat zdravý rozum a nadhled, a tedy počkat si, až se ukáže, co se za tím skrývá.

Staněk po Turkovi, který jako první český europoslanec v EP skončil kvůli zvolení do Sněmovny, zdědil členství ve třech výborech, pro životní prostředí, pro průmysl a pro vnitřní trh.

„Už nasávám témata, která jsou aktuální,“ řekl. Rád by se stal také členem výboru pro kulturu, šance snad bude ve druhém poločase pětiletého funkčního období EP. „Kultura a vzdělávání jsou plně v kompetencích členských států, takže legislativní věci se tu intenzivně nepřipravují, nicméně téma Erasmu a výměn studentů se tu probírají, a to by mě zajímalo,“ dodal.

Připouští, že bez týmu spolupracovníků, kteří by mu radili v různých tématech, se neobejde. Po Turkovi si ponechal místního asistenta s léty zkušeností z práce v EP a také se znalostí problematiky probírané ve výborech – bez toho by mohl půldruhého roku tápat, než by se dostal do obrazu. Další zázemí si vytváří na Moravě.

„To je naprosto zapovězené, to může udělat jen totální ignorant,“ odpověděl na poznámku ohledně případů, kdy europoslanec či europoslankyně zaměstnali vlastního manžela či manželku. „To v žádném případě nepřichází do úvahy,“ zdůraznil s tím, že si vybírá profesionály, ale „nejsou to rozhodně žádní rodinní příslušníci“.

V evropských volbách loni Motoristé kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu. Třetím v pořadí na společné kandidátce byl předseda Přísahy Róbert Šlachta, který ale uspěl v senátních volbách a místa náhradníka se vzdal.

Staněk obsadil čtvrté místo, za ním se v evropských volbách umístil předseda Motoristů Petr Macinka, který tento měsíc také získal mandát českého poslance.

V politice není nováčkem

Staněk byl v letošních volbách do Sněmovny jedničkou kandidátky hnutí Přísaha v Olomouckém kraji. Hnutí ale ve volbách neuspělo. Dříve byl členem ČSSD (2001 až 2021), byl také olomouckým primátorem. V červnu 2018 byl jmenován ministrem kultury druhé vlády Andreje Babiše, která vládla spolu s ČSSD a s podporou komunistů.

Jako ministr si vysloužil kritiku zejména tím, že v polovině dubna 2019 odvolal ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa, což odůvodňoval údajnými pochybeními v hospodaření.

