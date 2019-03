Od Speychala ke Škodě. Jméno Charouz se opět objevilo v kriminálním případu

„Mohu jen říct, že nejsem v žádném případě s tou kauzou spjatý a nešlo vůbec o mě, nýbrž o úplně jinou věc,“ řekl ve středu Charouz deníku Právo.



Jen několik hodin předtím přitom detektivové jihočeské kriminální policie a příslušníci celní správy prohledávali sídla různých firem na pražském Těšnově. Mezi nimi byly i společnosti spojené s Charouzem. Státní zástupkyně Petra Ullrichová, která na vyšetřování dohlíží, detaily k zásahu neuvedla.

Škoda Transportation, kterou vloni koupila společnost PPF z portfolia nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, je sponzorem Charouzovy závodní stáje Charouz Racing System ve formuli 2. Zda se zásah celníků týká právě smluv kolem závodního týmu, však není jisté.

Dokumenty ze sídla Charouzových firem odvážela policejní auta již před několika lety. Tehdy protikorupční policie vyšetřovala podnikatele Petra Speychala (dnes je obviněn ze stamilionových daňových úniků v souvislosti s firmami kolem ČKD – pozn. red.). Charouz byl v tomto případu vyslýchán, ale dál se detektivové nedostali.

Policisty, kteří vedou vyšetřování v případu kolem Speychala, úterní razie zaskočila. O tom, že by se o Charouze zajímala i celní správa, nic nevěděli.

Za meziskladem

Možným vodítkem k tomu, čeho se úterní zásah celníků mohl týkat, je angažmá státní zástupkyně Petry Ullrichové a jihočeské hospodářské kriminálky. Tento tandem řeší již jeden velký případ týkající se lidí kolem bývalého ředitele polostátní energetické firmy ČEZ Martina Romana.

Ullrichová dohlíží na vyšetřování stavby meziskladu jaderného paliva u jihočeského Temelína a rovněž na kauzu nekvalitních svarů na potrubí v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle informací redakce do těchto případů částečně zapadá i kauza údajných daňových úniků kolem plzeňské Škody.

Systémy zhasly

První zásah celní správy v případu kolem reklamních smluv plzeňské Škody Transportation se odehrál již koncem října loňského roku. Tehdy vyšetřovatelé obsadili sídlo firmy v Plzni.

Podle zdrojů MF DNES blízkých celní správě se zasahující celníci nemohli dostat do počítačových systémů firmy. Nejprve se zástupci Škody bránili tomu, aby celníci zkoumali firemní dokumenty s tím, že by to měla dělat policie. A poté „zkolabovaly“ firemní systémy, které uchovávaly data společnosti. „Když jsme začali stahovat data, tak se po deseti minutách všechny systémy vypnuly,“ uvedl zdroj redakce obeznámený se zásahem.



Jak už dříve uvedla MF DNES, celníky zajímají smlouvy na reklamu uzavřené před čtyřmi lety. Na stopu vyšetřovatele přivedl takzvaný bílý kůň neboli člověk, který působil ve statutárních orgánech jedné z firem zapojených do údajných podvodů.

Podle zdrojů MF DNES zmíněného manažera přivedl Pavel Wunsch, který pracoval jako informátor Finanční správy. Wunsch nabízel celníkům jeho svědectví za peníze. Celníci se však s mužem nakonec spojili přímo.

„Zastavil se i na NCOZ, ale ti neměli o jeho svědectví zájem, nakonec ho využili celníci,“ uvedl zdroj redakce blízký případu. Muž se podle všeho obrátil na vyšetřovatele proto, že se bojí o život.

Wunsch je přitom v současnosti obviněn z vydírání. Podnikatelům měl údajně slibovat ochranu před vyšetřováním.

Podezření z korupce

Plzeňská firma čelí podezření z nelegálních aktivit i v zahraničí. Koncem loňského roku byl v Lotyšsku obviněn oblastní manažer firmy Vladislav Kozák. Podle tamních vyšetřovatelů jde prý v této kauze o úplatek ve výši přes dvacet milionů korun.

„Naše společnost nemá o případu žádné informace od lotyšských orgánů činných v trestním řízení. Nikdo nás doposud nekontaktoval. Kromě informací dostupných z médií neznáme podstatu vyšetřovaného případu ani průběh a důvody vyšetřování. Víme pouze to, že náš zaměstnanec byl lotyšskými orgány zadržen a je i nadále zadržován,“ napsala MF DNES již dříve mluvčí Škody Lubomíra Černá.