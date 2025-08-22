Král českých billboardů zůstává ve vazbě v Chorvatsku. Pořád je podezřelý z vraždy

  18:19
Kontroverzní podnikatel Anton Fischer nadále zůstává v chorvatské věznici v Zadaru. Tamní soud mu prodloužil vazbu o další dva měsíce. Chorvatští policisté Fischera podezřívají z vraždy Alexe Burkova, který byl jeho obchodním partnerem.

Obchodní partneři. Podnikatel Alex Burkov (vpravo) zmizel, jeho známý Anton Fischer (vlevo) je podezřelý z vraždy. Scházeli se na ostrově Vir v Chorvatsku. | foto: koláž iDNES

Informaci o prodloužení vazby přinesl Radiožurnál, který se odvolává na Fischerova advokáta. Podle něj se Fischer snažil s chorvatskými úřady domluvit a navrhl složení kauce i odebrání cestovního pasu, soud ale tyto záruky zamítl a v pátek schválil prodloužení vazby.

Fischer podle dřívějšího zjištění iDNES.cz odjel na začátku června spolu se svým obchodním partnerem s ukrajinskými kořeny Alexem Burkovem do Chorvatska, konkrétně do apartmánů na ostrově Vir, které tam skrze svou firmu vlastní. Společně se poté vypravili lodí na ostrov Molat, kde se měli potápět k vrakům. Od té doby Burkova už nikdo neviděl a Fischer se z ostrova vrátil sám.

Král českých billboardů vrahem? Vyjel si na ostrov s obchodním partnerem, ten zmizel

Server Seznam Zprávy krátce po Fischerově zatčení na Balkáně informoval o tom, že Fischer a Burkov k sobě měli podnikatelsky minimálně poslední měsíce blízko a řešili spolu byznys za desítky milionů korun.

Podle Fischerova společníka Tomáše Plánského půjčil podnikatel, krátce před dovolenou v Chorvatsku, Burkovovi 100 milionů korun na nemovitosti ve Středočeském kraji. Vše mělo probíhat prostřednictvím firmy Brother Invest, kterou vlastní z 99 % pražská rodinná firma Burkovových Door Holding Europe a jedno procento patří společnosti Fischer Investments.

V Chorvatsku zmizel český podnikatel, byl na lodi se slovenským byznysmenem

Jihočeský podnikatel Fischer se stal mediálně známým hlavně kvůli svému podnikání s billboardy. Vymyslel jednoduchý trik, jak reklamní poutače k silnicím postavit – bez povolení, na cizí pozemky a v nebezpečné blízkosti komunikací. Bilboardy rozvážel, a když jejich odstranění začaly řešit úřady, jen je posunul o pár metrů dál. A úředníci museli začít s řízením o odstranění od začátku.

Většina Fischerových firem nepřebírala obsílky, jiné sídlily v zahraničí. Navíc, pokud se nelegální reklamu rozhodli odstranit lidé z přilehlých obcí, Fischer je fyzicky napadal. Za to je obviněný i v České republice.

Anton Fischer se v minulosti jmenoval Anton Cvešper a do Česka se dostal v době, kdy byl na Slovensku zařazen do programu na ochranu svědků díky tomu, že spolupracoval s vyšetřovateli při rozkrývání mafiánského gangu Takáčovců. Ještě na Slovensku se živill jako instruktor potápění.

