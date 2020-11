Rozvolní se opatření v pondělí? Babiš váhá, Havlíček naléhá

Babiš se jinak opět věnoval antigenním testům, jejichž srovnání s PCR testy podle poslední studie ukázalo, že jsou pro širší použití vhodné. Odhalí zejména lidi, kteří mohou virus šířit.

Šéf vlády opět připomněl, že se chystají testy zdarma. „Tyto antigenní testy jsou asi desetkrát levnější. Je to velké téma v Evropě. Chtěli bychom, aby někde od 11. prosince všichni občané, kteří mají zájem se mohli nechat otestovat. Proč? Protože situace není dobrá,“ řekl v úvodu Babiš. Čísla podle něj klesají, ale nikoliv podle plánu.

Ministr Karel Havlíček však upozornil, že obchodníci nyní bojují o přežití. „Jestli teď otevřeme, tak to dopadne ještě relativně dobře. Ale je to za minutu dvanáct,“ řekl ministr ve čtvrtečním rozhovoru pro MF DNES. Podle Havlíčka čeká na obchody náročnější režim: „Ale to je daň za to, že otevíráme. Třeba Spojené státy, řekněme velmi liberální země, tam stojí lidé spořádaně ve frontách před odchody. Celý svět, ať se nám to líbí, nebo ne, se musí současné situaci přizpůsobovat.“



„Pokud se setká rodina na Vánoce, tak by bylo fajn, aby se kvůli starším lidem nechali mladší ročníky nebo všichni otestovat. Je to dobrovolné a zdarma. Nejdříve se začne s testováním učitelů. Těmito testy se už testuje v domovech pro seniory. Je to důležité, aby měli lidé možnost se nechat otestovat. Někteří se bojí a já je chápu,“ podotkl Babiš. Podle něj je nutné zvážit, jak pokračovat dál.

Obáváte se, že se v pondělí 30. listopadu nerozvolní opatření proti epidemii? celkem hlasů: 13772 Ano 8813 Ne 1238 Je mi to jedno 3721

„Teď je jiná situace. Původně byla největší problém Praha, která je teď na tom vcelku dobře. Teď je problém na venkově. Máme tady fenomén, že nevyužíváme kapacity PCR testů. Myslím si, že antigenní testy by tomu mohly pomoci. Hlavně, abychom našli superpřenašeče, kteří rozsévají vir,“ poznamenal předseda vlády.

Evropská spolupráce

V Evropě panuje ochota i společný postoj zavést antigenní testy jako prevenci, řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Podle něj nyní Česko čerpá zkušenosti s testováním od svých sousedů. „Česko bylo jedno z prvních, které zahájilo diskuzi o testování i s ohledem na cestování. Jednáme o tom, že bychom si v rámci Evropy uznávali i antigenní testy. Myslím si, že do poloviny prosince bychom se mohli dohodnout,“ řekl ministr Petříček.

Hodnocené antigenní testy

Podle Romana Prymuly jsou PCR testy zlatým standardem. „Jsme v situaci, kdy je třeba vysvětlil diskuze kolem testů. Nemáme prostředky na to, abychom PCR testy opakovaně testovali celou populaci,“ zdůraznil epidemiolog Prymula. Podle něj je však nutné testovat opakovaně.

„Spojili jsme se Zdravotním ústavem Ostrava, který navrhl projekt. Poté jsme začali testovat. Cíle studie byly dva - přesnost antigenních testů a ověřit koncept odběrových míst. Studie se prováděla na čtyřech odběrových místech. Co se týká odběrových míst, tak jsme zjistili, že velký význam má mobilní odběrové místo, které je schopno vyrazit tam, kde je potřeba,“ uvedl Miroslav Homza, náměstek NsP Karviná-Ráj. Podle něj jsou zapotřebí tři pracovníci a z toho jeden zdravotník.

„Musí se proškolit, jak test správně provést. Když klient přijde, provede se test. Časová náročnost je na jednoho člověka asi čtyři minuty. Kapacita odběrového místa je asi dvě stě lidí za den,“ podotkl náměstek Miroslav Homza. Ten zároveň uvedl, že páteřní síť odběrových center je již zajištěna: „Můžeme tedy provádět jednou za sedm dnů testování u lidí a profesím které to vyžadují. Třeba sportovci.“

Hana Zelená ze Zdravotního ústavu v Ostravě zdůraznila, že pro testování je nutné vybrat vhodné antigenní testy. Ústav jich zkoušel celkem pět. „Vyšetřili jsme 1 300 vzorků PCR s antigenními testy. Výsledky jsou velmi slušné,“ uvedla.

„Spolehlivé antigenní testy ve srovnání s referenční kultivační metodou dosahují citlivosti 80,9 až 97,7 procenta, specificity až 99,1 procenta,“ uvedla lékařka Zelená. Výsledky jsou však u všech pěti zkoumaných antigenních testů rozdílné. „Většinu antigenních testů z naší studie lze doporučit pro vyhledávání infekčních jedinců vylučující živé viry, kteří představují závažné epidemiologické riziko při minimálním počtu falešných pozitivit,“ zdůraznila Zelená.

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička na konferenci zdůraznil, že sport současnou epidemii velice trpí a především mládež. „Tyto testy by pro nás mohly být revolucí. My jako sport vítáme výsledky této studie. Děti se budou moci vrátit na sportoviště. Tato studie je pro nás tedy naprosto zásadní. Nechceme, aby mohli sportovat jen profesionálové. I pro ně jsou samozřejmě PCR testy nákladné,“ podotkl Hnilička.

„Projekt byl spuštěn proto, abychom verifikovali kvalitu výstupů antigenních testů a mohli je plošně použít zejména v sociálních zařízeních a následně v projektu připraveném pro celou Českou republiku,“ řekl v říjnu po spuštění projektu Roman Prymula.

„Do této studie bude zahrnuto celkem šest stovek osob, které oslovíme a požádáme o tuto studii. Budeme těmto pacientům odebírat vzorky dvou stěrů, jeden se použije na standardní metodu PCR a druhý na analýzu antigenních vzorků. A třetí metodou, která je zajímavá a bude zajímavý výsledek této studie, bude alternativní metoda – odběr ze slin,“ uvedla mluvčí Věra Murínová z NsP Karviná-Ráj, která byla pro projekt oslovena.

Ověřoval se rozdíl mezi typy testů

Pilotním projektem se měl ověřit rozdíl mezi antigenními testy a nyní využívanými testy metodou PCR. Antigenní jsou levnější, rychlejší, ale méně přesnou variantou oproti metodě PCR. Prymula také uvedl, že by postupně měly být antigenní testy vyžadovány pro personál a nové klienty v zařízeních sociální péče, ve zdravotnických zařízeních nebo například v lázních.

Podle dřívější studie týmu pracovníků Ústavu lékařské mikrobiologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a pražské Fakultní nemocnice v Motole antigenní testy neodhalí covid-19 asi u třetiny nakažených a nemoc nepotvrdily ani u lidí s příznaky. „Výsledky studie jsou opravdu daleko za očekáváním,“ uvedl přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie Pavel Dřevínek. „Dá se říct, že tři z deseti covid pozitivních pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky, antigenní testy vůbec nerozpoznají,“ doplnil.

Bývalý ministr Roman Prymula už dříve hovořil o tom, že by následné testování v plošnějším schématu mělo být dobrovolné a zdarma. Doufal v účast alespoň šesti milionů lidí. Nedávno s dobrovolným testováním přišel i premiér Andrej Babiš, který dnes rovněž na prezentaci výsledků vystoupí.

„Je nutné, aby co nejdříve ministerstvo zdravotnictví předložilo plán antigenních testů. Byl bych velice rád, abychom tuto výzvu zvládli do Vánoc. Abychom umožnili všem našim občanům alespoň týden nebo deset dní před Vánoci se nechat dobrovolně a zdarma testovat na antigeny,“ řekl Babiš. Test v ceně zhruba 150 Kč má hradit stát.