Vznikla definice anticikanismu, má pomoci v boji s diskriminací Romů

Formulace není právně závazná. Podle rady ale pomůže k osvětě a omezení protiromských projevů.

„Přijetí by znamenalo také silné symbolické gesto,“ uvedla Fuková. Snažit se bude o to, aby po vládě definici podpořila i Sněmovna a Senát do 8. dubna, na který připadá Mezinárodní den Romů. Senátní školský výbor by se měl definicí zabývat v úterý.

Podle definice představuje anticikanismus diskriminační jednání, vyjadřování či přístup jednotlivců i institucí k Romům. Vede k vylučování a snižování hodnot romské kultury, fyzickému násilí či projevům nenávisti vůči lidem, kteří jsou považováni za „Cikány“. Zachází se s nimi jako s odlišnou skupinou. Spojují se s nimi urážlivé stereotypy a zkreslené představy, které jsou rasistické.

Podle rady mezi projevy anticikanismu patří popírání či schvalování pronásledování a vyhlazování Romů, podněcování k násilí vůči Romům, nucené sterilizace, smyšlené obviňování, šíření stereotypů o tendencích ke zločinu či používání pojmenování Cikán jako nadávky.

Definice uznává i Slovensko

Rada uvedla, že schválením by se ČR přidala k dalším zemím, které už definici přijaly. Patří mezi ně třeba Německo, Rakousko, Slovensko, Británie či některé univerzity, velké společnosti i sportovní federace, uvedla vládní rada ve svém usnesení. Dodala, že IHRA už dřív ustavila definici antisemitismu, kterou čeští poslanci schválili v roce 2019 a po nich ji přijali i senátoři.

„Jestliže se Česká republika nakonec vyrovnala s dříve ostudným stavem památníku romského holokaustu v Letech u Písku či v Hodoníně u Kunštátu, pak přijetí definice anticikanismu radou vlády pro záležitosti romské menšiny a vládou by znamenalo důstojný příspěvek k uctění jejich památky,“ uvedla rada ve zdůvodnění. Podle něj by přijetí definice přispělo k větší informovanosti a povědomí o diskriminaci a předsudečné nenávisti, k nastavení cílených opatření a prosazování rovných šancí. Usnadnilo by také sledování nežádoucích projevů a hlášení případů.

Rada v pondělí zasedala poprvé v novém složení. Část členů se vyměnila, před nedávnem nové romské zástupce jmenovala vláda.

Fuková na závěr jednání představila svou činnost za první rok od svého jmenování v prosinci 2022. Zmínila sestavení svého týmu, prosazování zapojení Romů do plánování a rozhodování, výjezdy do regionů, jednání s politiky o opatřeních ve vzdělávání, bydlení či zaměstnanosti, postup při odškodňování za protiprávní sterilizace i loňská setkání ke zklidnění vyhrocené situace v některých místech republiky kvůli protiukrajinským náladám.