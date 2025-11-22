Závod s bakteriemi. Potenciál antibiotik z Antarktidy je fascinující, tvrdí vědkyně

Stanislava Bezdíček Králová

Kamila Bendová
  20:00
Lidstvo zatím boj s bakteriemi prohrává. „Bakterie nebude čekat nějakých patnáct let, než vyvineme další lék. Měli bychom být rychlejší v tom, jak rychle nová antibiotika dostaneme na trh,“ říká vědkyně Stanislava Bezdíček Králová, která vyvíjí antibiotika z antarktických mikroorganismů. Nadějí posledních let jsou i látky pocházející z půdních bakterií.

Jak dlouho trvá, než se podaří vědcům vyvinout účinné antibiotikum, aby se mohlo dostat k prvním pacientům?
Všeobecný odhad je takových deset až patnáct let. Nejde to bohužel urychlit, protože jsou přísně nastavená pravidla. Farmaceutické firmy s vědci komunikují teprve ve stadiu, kdy mají hotové preklinické zkoušky, které předcházejí testování léků na lidech. Dnes musíme testovat i to, zda na danou látku nevzniká rezistence, abychom nevyvíjeli antibiotikum, které ihned po uvedení na trh nebude účinné. Mnoho ze slibných látek, které projdou sítem preklinického testování, následně bohužel neprojde klinickými testy.

V Česku se setkávám s postojem, kdy si jednotlivé skupiny pracující na podobných nebo stejných tématech konkurují, místo aby spolupracovaly.

