Závod s bakteriemi. Potenciál antibiotik z Antarktidy je fascinující, tvrdí vědkyně

Jak dlouho trvá, než se podaří vědcům vyvinout účinné antibiotikum, aby se mohlo dostat k prvním pacientům?
Všeobecný odhad je takových deset až patnáct let. Nejde to bohužel urychlit, protože jsou přísně nastavená pravidla. Farmaceutické firmy s vědci komunikují teprve ve stadiu, kdy mají hotové preklinické zkoušky, které předcházejí testování léků na lidech. Dnes musíme testovat i to, zda na danou látku nevzniká rezistence, abychom nevyvíjeli antibiotikum, které ihned po uvedení na trh nebude účinné. Mnoho ze slibných látek, které projdou sítem preklinického testování, následně bohužel neprojde klinickými testy.
V Česku se setkávám s postojem, kdy si jednotlivé skupiny pracující na podobných nebo stejných tématech konkurují, místo aby spolupracovaly.