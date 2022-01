Po zaklepání smrt. Pomoc parašutistům přivedla na popraviště i rodiny policistů

„Adina zdraví Plzeň – 8. březen je dobrý,“ s tímhle prověřovacím heslem zaklepali koncem roku 1941 výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš na dveře bytu v plzeňské ulici Pod Záhorskem, Němci zvané Hinterm Berg.

Adresu dostali před zahájením operace a představovala nesmírně užitečný tip. Padesátiletý Král u policie sloužil třicátý rok. Na sklonku 20. let jej služba zavedla i do Bratislavy na cizinecký referát. V té době o několik dveří dál úřadoval na státně-bezpečnostním referátu bratislavské policie rada Karel Jaroš. Také on vstoupil hned v roce 1939 do odboje a­ pro skupinu Tří králů zajišťoval informace i z centrály pražského gestapa. Za svou činnost zaplatil životem.