Dívek s anorexií stále přibývá. K podvýživě se podněcují na internetu

Lidí, kteří v Česku trpí anorexií či bulimií, rok od roku přibývá. Dříve se příběhy převážně dívek, které hladovějí, odehrávaly za zdmi dětských pokojíčků či vysokoškolských kolejí.



Dnes je každý uživatel populární sociální sítě Instagram několik ťuknutí na displeji mobilu od světa, kde si dívky vzájemně porovnávají své fotky trčících žeber, vyhublých paží a propadlých tváří. Fotí si i drobné misky ovoce, které jsou to jediné, co za den snědly. Sdílejí motivační rozpisy diet, které vybízejí k tomu, aby v průběhu měsíce několik dnů úplně hladověly a po jeho zbytek přijaly jen tolik kalorií, že je to uvrhne do těžké podvýživy.

Redakce shromáždila příběhy mladých dívek, které se i kvůli speciální komunitě na sociálních sítích ocitly na hranici života.

„Každý večer před spaním otevírám Instagram, dívám se na moje oblíbené účty a přeju si, abych vypadala jako ony,“ popisuje dvacetiletá Tereza. Jméno si přála změnit. Reakcí okolí se bojí. Anorexií trpí od čtrnácti let, před pár lety se svou cestu rozhodla sdílet na sociální síti. K některým fotkám začala připojovat označení, takzvané hashtagy, které její fotky umožní vyhledat lidem se stejnými zájmy.

Kvůli hashtagům jako #anorexia, #thinspo či #anaismyfriend se pod jejími obrázky začaly objevovat komentáře dívek se stejným cílem – být co nejhubenější. „Okolí mě nechápalo, ale holky na Instagramu mi rozuměly,“ vzpomíná Tereza.

Pro některé dívky se stala svého druhu instagramovou celebritou. Pravidelně si fotí své mikroporce jídla. V komentářích další mladí popisují, jak se daří hladovět jim. A jak se potrestali, když neodolali a snědly více, než je přípustné.

U Terezy sociální sítě anorexii nespustily, pomohly však v jejím rozvoji. Před tím varuje i psychiatr František Krch.

„Sociální síť posiluje nevhodné postoje – tedy co je a není zdravé či vztah ke sportu a vlastní postavě. A pak dává podporu těm, kteří se začali omezovat v jídle, přehnaně posilovat, ale i se přejídat nebo zvracet. S falešnou představou, že jim někdo rozumí snadněji odolají prosbám rodičů či lékařů,“ uvádí odborník na problematiku příjmu potravy Krch.

Případů anorexie v Česku přibývá

Podle posledních dostupných dat dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2017 experty vyhledalo o třetinu více lidí než před osmi lety - téměř 4 200. Největší nárůst statistici evidují u dětí, kterým je mezi deseti a čtrnácti. Statistiky mají ale jeden problém. Dle odborníků pomoc vyhledá jen část dětí. Kolik dalších případů nerušeně bují s pomocí sociálních sítí, nikdo neví.

„Fascinovala mě modelka Kendall Jenner. Její fotky na Instagramu jsem hltala každý den, nastavila jsem si, aby mi chodila upozornění na její nové příspěvky,“ vzpomíná třiadvacetiletá Karolína. Své modle se chtěla vyrovnat.

„Viděla jsem u ní, že má spoustu přátel, úžasnou kariéru, a ještě k tomu jí obdivují miliony lidí. Myslela jsem si, že to je vše díky krásnému obličeji a dokonalé postavě. Rozhodla jsem se být jako ona,“ popisuje dívka to, jak začala s drastickým hubnutím.

Její ikona, americká modelka Kendall Jenner je v komunitě hubnoucích dívek velkou modlou. I proto se pod jejími příspěvky objevují hashtagy jako #wannabeskinny, #weightloss či #anaismyfriend a #anahelpme. Skrz tato označení je na jedno kliknutí možné objevit svět anorexie na Instagramu.Takzvané pro-ana a pro-mia skupiny (pro anorektičky a bulimičky) na Instagramu přitom lákají tisíce českých mladých. Americká firma Facebook, která Instagram vlastní, se s fenoménem pokouší bojovat. Ale nepříliš úspěšně.

Nejproblematičtější příspěvky a s nimi spojené účty správci mažou. Založit si nový účet ale nezabere více než pět minut. Jak redakce iDNES.cz vyzkoušela, některé hashtagy sice správci blokují, aby pomocí nich lidé nemohli nic vyhledat. Například kdysi populárním označení #thinspo. Ostatní označení, dokonce i pouhé slovo anorexia, však k dohledání jsou pořád.

Nemocným mohou sítě i pomáhat

Po kliknutí na takový hashtag se ještě před zobrazením proudu vyhublých dívek a likvidačních diet sociální síť svého uživatele zeptá, zda je doopravdy chce vidět. Nebo zda spíš nepotřebuje pomoc. Tu pak nabízí několika způsoby. Vyzve uživatele, aby si promluvili s někým blízkým, předá kontakty Linku bezpečí a Linku důvěry, anebo člověka zajímajícího se o anorexii vybídne, aby se zhluboka nadechl, přečetl si knížku nebo si na papír napsal pár věcí, co mu přinášejí radost.

Svět sociální sítě je přitom nepřehledný. Pod hashtagy jsou k nalezení nejen škodlivé informace, ale i příběhy dívek, které si vzájemně pomáhají, aby se z problémů s hladověním dostali. To potvrzuje i výzkum vědců z Masarykovy univerzity přímo mezi nemocnými.

„Problematické je nekritické přijímání nekvalitních a neodborných informací o stravování. Na druhou stranu nemocní využívají internet k hledání informací podporujících léčbu a zdravějších vzorů. Pomáhá jim bojovat s nemocí v momentech, kdy se o ní stydí mluvit se svým okolím,“ uvedl dříve vedoucí vědeckého týmu David Šmahel.

Mix ztělesňuje dvacetiletá Tereza. Váží 30 kilo a je v lékařské péči. Na svém Instagramu, který je soukromý a pouze pro vybraný okruh lidí, sdílí svou cestu za vyléčením. Na té je už poněkolikáté. Její účet se tak mění z přibírajícího na hubnoucí a naopak. „Sledují mě holky, které mi fandí. Mají radost, když přiberu i jen pár gramů, posílají mi tipy na recepty. Ale mám i kamarádky, které mají stejný problém jako já. Fandí mi, když mám pocit, že bych měla zhubnout,“ svěřuje se Tereza.

Za zlom, kdy se rozhodla léčit, Tereza považuje moment, kdy kvůli anorexii přišla o menstruaci a začaly jí vypadávat vlasy. „V okolí jsem se pomoc styděla hledat. Obrátila jsem se opět na internet. Do nemocnice mě poprvé odvezla jedna z mých sledujících,“ říká.