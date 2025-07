ANO volá po prošetření bitcoinové kauzy. Koordinátor splnil úkol, reaguje Výborný

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v pondělí ke konci koordinátora uvedla, že úspěšně splnil zadání spočívající v tom, aby ministerstvo od počátku postupovalo transparentně, předvídatelně a v souladu s právem.

„Koordinátor změřil bitcoingate dozimetrem, zhrozil se výsledku, a utekl. Ale vážně. Opravdu si vláda myslí, že tento případ řečmi o koordinaci zmizí ze světa? Budeme se ptát a budeme požadovat skutečně nezávislé prošetření,“ sdělil Vondráček.

Později uvedl, že hnutí od počátku kritizovalo politické zasahování ministryně do kauzy. „Ustavení koordinátora, horečná komunikace, to vše vyvolávalo oprávněné podezření, že cílem je kauzu rozmělnit a postupně uhrát do ztracena,“ míní. Konec koordinátora tak podle něj v tomto světle nepřekvapuje. „Kauza musí být nezávisle vyšetřena orgány, které to mají v zákonné kompetenci,“ dodal.

Výborný sdělil, že o uzavření záležitosti těžko může být řeč. „Jednak byl zadán audit a ten běží a dále konají orgány činné v trestním řízení,“ řekl. Uhlíř se podle něj podílel na zadání auditu a svůj úkol tím naplnil.

Vládní hnutí STAN podle Lukáše Nováka z jeho mediálního odboru žádné bližší informace kromě tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti k Uhlířově konci nemá. „Důvod a okolnosti ukončení spolupráce musí vysvětlit paní ministryně. V zájmu všech je, aby se celá věc vysvětlila co nejtransparentněji,“ uvedl.

Poradcem byl Uhlíř od 19. června, do konce srpna měl odevzdat zprávu se svými zjištěními a doporučeními. Z vyjádření tiskového oddělení úřadu vyplývá, že zpráva nevznikne a že ministerstvo Uhlířovi vyplatí 160 000 korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky.

Decroix v pondělí vyjmenovala, že Uhlíř se při svém působení zaměřil na nastavení pravidel pro vnitřní rozhodovací a auditní procesy, navázání dialogu s veřejností i odbornými organizacemi a zpracování systémových doporučení. Pod jeho dohledem podle ní vznikl návrh zadání pro nezávislý audit, zveřejněna byla časová osa kroků ministerstva a analyzovány byly právní i institucionální slabiny systému.

„Skončil jsem na základě dohody. K věci se nebudu vyjadřovat,“ řekl advokát a někdejší ústavní soudce Uhlíř serveru Odkryto.cz. Podle Deníku N byly jedním z důvodů ukončení spolupráce Uhlířovy mediální výroky.

Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru od odsouzeného obchodníka s drogami rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek (ODS). Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.

Decroix také v pondělí oznámila, že podá nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové podnět k dohledu v kauze s tím, že úřad podle ní nedostává adekvátní odpovědi od vrchního státního zástupce Radima Dragouna. Ten dnes výtky odmítl. Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci podle něj na žádosti ministryně odpovědělo obratem a v rozsahu odpovídajícímu stadiu trestního řízení.