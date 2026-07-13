„Samozřejmě, že nás to celé poškozovalo a nebylo to dobře. Ale Praha už má nového lídra, víceméně už jsme se na tom domluvili, byť ještě nebyl schválen výborem. V rámci Prahy už na něm ale shoda je,“ sdělil pro iDNES.cz Babiš.
ANO už našlo náhradu za Prokopa. Prahu chce řídit bratr fotbalisty
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
ANO už našlo náhradu za Prokopa. Prahu chce řídit bratr fotbalisty
Hnutí ANO původně do podzimních voleb na magistrát počítalo s Ondřejem Prokopem jako s lídrem a kandidátem na pražského primátora. Jenže ten se všech politických funkcí vzdal po kritice kvůli kauze s...
V Pardubicích odvolali starostu obvodu. Čelí obvinění z manipulace zakázek
Zastupitelé městského obvodu VI v Pardubicích v pondělí odvolali Petra Králíčka (Pardubice pro lidi) z postu starosty. Od června je obviněn z údajné manipulace s veřejnými zakázkami. Králíček ale...
Ukrajinská premiérka Svyrydenková předložila parlamentu svou demisi
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková parlamentu předložila svou demisi. Poslanci se tím budou brzy zabývat. Uvedl to předseda zákonodárného sboru Ruslan Stefančuk. Ukrajinský prezident Volodymyr...
V Maďarsku schválili dodatek k ústavě, cílí na konec prezidenta
Maďarský parlament schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáse Sulyoka. Premiér Péter Magyar označuje prezidenta za loutku strany Fidesz bývalého předsedy vlády...
V rakouském horském areálu u Salcburku zahynul při výstupu třiadvacetiletý Čech
V rakouském horském areálu Postalm u Salcburku zahynul při pondělní turistické výpravě třiadvacetiletý Čech, uvedla místní horská služba, která byla přivolaná na místo. Incident prověřuje policie.
Prigožinův syn se zbytky wagnerovců staví impérium. Bohatne na „kokainu chudých“
V daleké středoafrické džungli nepozorovaně roste nové drogové impérium. Na troskách ruské Wagnerovy skupiny ho tam buduje Pavel Prigožin, syn někdejšího zakladatele. Spolu se stovkami žoldnéřů...
Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách
Přetrvávající vedra v Praze zkomplikovala tramvajovou dopravu. Vysoké teploty poškodily v pondělí odpoledne tramvajovou trať mezi stanicemi Florenc a Karlínským náměstím. Mezi Florencí a Palmovkou...
Devět evropských zemí založilo novou obrannou koalici s Ukrajinou. Česko nikoliv
Lídři devíti evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení nové koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě nepodílí, stejně tak se...
Ebola se v Kongu rozšiřuje. Zemřelo už přes 700 lidí, část zdravotníků stávkuje
Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1926, přičemž 702 lidí na onemocnění zemřelo. Uvedly to tamní úřady. Nedělní bilance činila 1873 případů a 672 úmrtí. Epidemie, vyhlášená v polovině...
Obchody teď řídí z obýváku. Požárem zasažené firmy žene kupředu solidarita lidí
Pátý den po vypuknutí požáru skladové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dávají firmy dohromady nové obchodní plány a krizová řešení. Výrobce obuvi Vasky chce navýšit výrobu alespoň...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Rotující kulomet odhodil ruského vojáka pryč. Video vyvolalo spekulace o AI
Ruské proválečné kanály šíří video, na němž se voják točí na rotačním kulometu JakB-12,7 jako na kolotoči, než jej odstředivá síla odhodí pryč. Další voják se musí sehnout, aby ho nezasáhla rotující...
Tři výstrahy během jediného dne. Česko čeká extrémní úterý
Úterý 14. července bude podle meteorologů v Česku velmi perný den. Vydali k němu tři výstrahy - před vedrem, požáry a bouřkami. Kde bude přes 30 stupňů a kde hrozí kroupy? A jaké počasí přinesou...