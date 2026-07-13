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ANO už našlo náhradu za Prokopa. Prahu chce řídit bratr fotbalisty

Eva Pospíšilová
Robert Oppelt
,
  20:00

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Původní lídr ANO na primátora Ondřej Prokop na tiskové konferenci ke kauze bytů | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hnutí ANO původně do podzimních voleb na magistrát počítalo s Ondřejem Prokopem jako s lídrem a kandidátem na pražského primátora. Jenže ten se všech politických funkcí vzdal po kritice kvůli kauze s byty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Nyní už má premiér a předseda ANO Andrej Babiš jasno a ví, kdo uvolněnou pozici zastane.

„Samozřejmě, že nás to celé poškozovalo a nebylo to dobře. Ale Praha už má nového lídra, víceméně už jsme se na tom domluvili, byť ještě nebyl schválen výborem. V rámci Prahy už na něm ale shoda je,“ sdělil pro iDNES.cz Babiš.

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