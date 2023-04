Napadá nezávislé instituce, tepe ANO vládu za kritiku statistiky cen plynu

Podle Schillerové vláda při tvorbě balíčku ke konsolidaci veřejných financí rezignovala na komunikaci s trhem a o daňových změnách nepřemýšlí v souvislostech, nemodeluje skutečný dopad na veřejné finance a ekonomiku.

V jednáních o balíčku budou politici stran vládní koalice pokračovat příští úterý. Debatují o šesti desítkách opatření. Dál počítají s tím, že vybraný soubor kroků k ozdravení financí představí do poloviny května. Kabinet podle Schillerové chystá opatření, která se naprosto minou účinkem.

Schillerová kritizovala například záměr, o kterém dříve informovala Česká televize, podle níž ministerstvo financí navrhuje zvýšit daň z přidané hodnoty na stravovací služby z deseti na 14 procent a na točené pivo na 21 procent. To by podle Luboše Kastnera, který zastupuje restauratéry v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků, nejvíc zasáhlo vesnické hospody a podniky na malých městech.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se o sazbách DPH ještě diskutuje. V návaznosti na informace České televize uvedl, že jeho úřad pouze zpracoval výpočty, co by znamenaly pro státní rozpočet změny jednotlivých položek daně, případné konkrétní změny vzejdou z debaty koaličních stran.

Fiala i Stanjura už dříve uvedli, že konsolidační balíček by měl snížit strukturální deficit asi o procento hrubého domácího produktu (HDP), tedy o 70 miliard korun. Loni byl tento schodek 2,6 procenta HDP. Podle některých ekonomů i politiků by ozdravování financí mělo být rychlejší.

Stanjura též dříve řekl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard. Podle dostupných informací by se také mohla zrušit řada daňových výjimek jako třeba sleva na nepracující manželku či zavést nemocenské pojištění pro zaměstnance.

Podle Stanjury projednávaná opatření vycházejí ze stanovisek jednotlivých koaličních stran a z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta navrhla soubor 12 kroků na straně výdajů a 17 na straně příjmů celkem za 200 miliard korun. Doporučovala návrat sazby daně z příjmu na výši před zrušením superhrubé mzdy, zrušení státní podpory stavebního spoření a některých daňových výjimek, zpoplatnění vysokých škol, snížení počtu policistů, omezení dotací v zemědělství nebo zkrácení rodičovské.

Stanjura opakovaně řekl, že většina úsporných opatření by měla být na výdajové straně a vláda se zavázala nezvyšovat celkové daňové zatížení.

Havlíček kritizoval Fialu za výrok o Eurostatu

Na čtvrteční tiskové konferenci též místopředseda ANO Karel Havlíček negativně zhodnotil přístup Fialova kabinetu ke Eurostatem publikované statistice.„Premiér chce zasahovat do institucí, do kterých si nikdo za 34 let nedovolil zasáhnout. Napadá jejich nezávislost,“ řekl.

Ke zveřejněným datům Eurostatu se ve středu vyjádřil premiér Fiala. „Problém je v té statistice a jak jste si všimli, tak už se ohradila většina energetických firem, které se pohybují na energetickém trhu, že ta čísla prostě nesedí a že ta statistika neodpovídá realitě a s tím já se nehodlám smířit, protože to je jenom matení našich občanů a ten, kdo dělá chybu, ten musí být odhalen,“ sdělil.

„Já si na příští či přespříští týden pozvu zástupce energetických firem, ale také zástupce orgánů, které se mohou podílet na statistických číslech tzn. Energetického regulačního úřadu, Český statistický úřad a budeme se bavit o tom, kde se chyba objevuje a proč čísla jsou taková, že nepochybně neodpovídají realitě a to, co zažívají naši občané,“ dál uvedl premiér.