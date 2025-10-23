ANO, SPD a Motoristé budou jednat o omezení trestů za názory či o Green Dealu

Josef Kopecký
  5:48
Jednání zástupců ANO, SPD a Motoristů o programu vznikající nové vlády pokračují ve čtvrtek debatami v oblastech justice, životního prostřední a místního rozvoje. V oblasti justice se strany podle svých programů shodují na potřebě omezit trestání za názory.

První místopředseda ANO Karel Havlíček a místopředsedkyně Alena Schillerová po jednom z jednání o programu vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů sobě | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prosazují i zpřísnění trestů za násilí na dětech a za týrání zvířat. Soustředit se chtějí rovněž na podmínky ve vězeňství.

V čele resortu spravedlnosti má podle dohody ANO, SPD a Motoristů usednout zástupce hnutí ANO.

O programu chtějí strany vyjednávat do konce týdne. Výsledky by měl v pondělí předseda ANO Andrej Babiš představit prezidentu Petru Pavlovi.

V programu týkajícím se životního prostředí se ANO, SPD a Motoristé shodují v kritice současné podoby Green Dealu a odmítají systém emisních povolenek a jeho rozšíření na dopravu a domácnosti.

Jako jednu z prvních věcí po volbách by chtěl šéf Motoristů sobě Petr Macinka, který je kandidátem na šéfa resortu životního prostředí, vypovědět pařížskou klimatickou dohodu podobně jako americký prezident Donald Trump. Schválit by to musel parlament.

Před volbami Macinka řekl, že by ho lákalo provést kontrarevoluci na ministerstvu životního prostředí. „Se zelenými živly bychom si poradili,“ prohlásil Macinka.

Ekologickým organizacím vadí, že ministrem životního prostředí má být zástupce Motoristů. Své výhrady sdělili osobně Andreji Babišovi a tisíce lidí proti tomu protestovaly i na Hradčanském náměstí v Praze. Strana podle demonstrantů popírá vědecká fakta o klimatické krizi a její dosazení do čela resortu by ohrozilo ochranu české přírody.

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce může být ve střetu zájmů.

Jeho strana totiž před volbami dostala milionový dar od podnikatele, který dlouhodobě proti zmíněné chráněné oblasti vystupuje. Ta totiž zasahuje i do třetiny jeho rozsáhlé Obory Obelisk.

Co se týče oblasti bydlení, strany jednající o vládě se již předběžně shodly na urychlené změně stavebního zákona.

Koalice zastaví růst odvodů OSVČ, zlevní elektřinu a odmítne emisní povolenky

ANO se chce vrátit k dřívějšímu návrhu stavebního zákona s centrálním stavebním úřadem. Když nastoupila po volbách v roce 2021 vláda pětikoalice, stavební zákon podle představ hnutí ANO zavrhla.

Ministerstvo pro místní rozvoj má řídit zástupce ANO a vítěz voleb ho plánuje časem spojit s ministerstvem průmyslu do ministerstva hospodářství. K tomu je nutné prosadit změnu kompetenčního zákona.

Podle dosavadní dohody má mít v budoucím kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři.

Vstoupit do diskuse

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Třináctiletý žák mířil zbraní na učitelku. Soud mu nařídil ústavní výchovu

Třináctiletý žák Základní školy v Rudolfově na Českobudějovicku, který letos v lednu mířil střelnou zbraní na učitelku, skončí v ústavní péči. Rozhodl o tom budějovický okresní soud. Jako první o tom...

23. října 2025

Řád bílého lva: proč ho prezident neudělí žádnému Čechovi a kdo ho musí vrátit?

Řád bílého lva může získat ten, kdo se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužil o Českou republiku. Tak to aspoň uvádí zákon. V praxi ale prezident republiky žádnému Čechovi nebo Češce toto nejvyšší...

23. října 2025

ANO, SPD a Motoristé budou jednat o omezení trestů za názory či o Green Dealu

Jednání zástupců ANO, SPD a Motoristů o programu vznikající nové vlády pokračují ve čtvrtek debatami v oblastech justice, životního prostřední a místního rozvoje. V oblasti justice se strany podle...

23. října 2025  5:48

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

23. října 2025  5:38

Trump zrušil summit s Putinem. Jeho konání mu teď nepřišlo správné

Americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Spojené státy ve středu večer...

22. října 2025  23:59,  aktualizováno  23.10

Šperky jsou populární investice. Máte je navíc fyzicky u sebe, říká klenotník

Když se oženil s dcerou zlatníka, jeho život dostal úplně nový směr. Nakonec brněnský klenotník Michal Hegr zůstal v oboru už třicet let. Za tu dobu si u zákazníků dokázal vybudovat oblibu i důvěru,...

23. října 2025

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Premium

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

23. října 2025

Brusel pevný strop ceny povolenek nezaručí, ekonomický nesmysl, varují analytici

Premium

Evropská komise přišla s návrhy, které mají zamezit růstu cen emisní povolenky v systému ETS2. Ministr životního prostředí Petr Hladík to prezentuje jako o úspěch. Komise vyslyšela požadavky ČR a...

23. října 2025

Propuštění Palestinci inkasují „terorné“ za zabíjení, jsou teď milionáři

Premium

Když izraelská vězení opustilo dvě stě padesát palestinských teroristů výměnou za unesené Izraelce, z dvou set dvou z nich se náhle stali milionáři. Ne dolaroví, ale korunoví rozhodně ano. Celkem si...

23. října 2025

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

22. října 2025  23:12,  aktualizováno  23:46

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

USA zřejmě zrušily Ukrajině omezení pro používání střel od spojenců. Trump mlží

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila klíčové omezení pro používání některých střel dlouhého doletu, které Ukrajina dostala od západních spojenců. Ve středu to napsal list The...

22. října 2025  23:01

Spor dvou skupin a střelba. Po incidentu v Hannoveru je několik zraněných

Při přestřelce v německém Hannoveru ve středu bylo zraněno několik lidí. Policie podle agentury DPA žádné podrobnosti o incidentu neuvedla, první informace nicméně hovoří o sporu dvou skupin. Přesný...

22. října 2025  22:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.