ANO, SPD a Motoristé budou jednat o omezení trestů za názory či o Green Dealu

Prosazují i zpřísnění trestů za násilí na dětech a za týrání zvířat. Soustředit se chtějí rovněž na podmínky ve vězeňství.
V čele resortu spravedlnosti má podle dohody ANO, SPD a Motoristů usednout zástupce hnutí ANO.
O programu chtějí strany vyjednávat do konce týdne. Výsledky by měl v pondělí předseda ANO Andrej Babiš představit prezidentu Petru Pavlovi.
V programu týkajícím se životního prostředí se ANO, SPD a Motoristé shodují v kritice současné podoby Green Dealu a odmítají systém emisních povolenek a jeho rozšíření na dopravu a domácnosti.
Jako jednu z prvních věcí po volbách by chtěl šéf Motoristů sobě Petr Macinka, který je kandidátem na šéfa resortu životního prostředí, vypovědět pařížskou klimatickou dohodu podobně jako americký prezident Donald Trump. Schválit by to musel parlament.
Před volbami Macinka řekl, že by ho lákalo provést kontrarevoluci na ministerstvu životního prostředí. „Se zelenými živly bychom si poradili,“ prohlásil Macinka.
Ekologickým organizacím vadí, že ministrem životního prostředí má být zástupce Motoristů. Své výhrady sdělili osobně Andreji Babišovi a tisíce lidí proti tomu protestovaly i na Hradčanském náměstí v Praze. Strana podle demonstrantů popírá vědecká fakta o klimatické krizi a její dosazení do čela resortu by ohrozilo ochranu české přírody.
Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora
Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce může být ve střetu zájmů.
Jeho strana totiž před volbami dostala milionový dar od podnikatele, který dlouhodobě proti zmíněné chráněné oblasti vystupuje. Ta totiž zasahuje i do třetiny jeho rozsáhlé Obory Obelisk.
Co se týče oblasti bydlení, strany jednající o vládě se již předběžně shodly na urychlené změně stavebního zákona.
Koalice zastaví růst odvodů OSVČ, zlevní elektřinu a odmítne emisní povolenky
ANO se chce vrátit k dřívějšímu návrhu stavebního zákona s centrálním stavebním úřadem. Když nastoupila po volbách v roce 2021 vláda pětikoalice, stavební zákon podle představ hnutí ANO zavrhla.
Ministerstvo pro místní rozvoj má řídit zástupce ANO a vítěz voleb ho plánuje časem spojit s ministerstvem průmyslu do ministerstva hospodářství. K tomu je nutné prosadit změnu kompetenčního zákona.
Podle dosavadní dohody má mít v budoucím kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři.