ANO, SPD a Motoristé budou jednat i o diplomacii. Na scénu se vrací Turek

Josef Kopecký
  5:38
Politici zakončí vyjednávání o programu vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů sobě. Budou se věnovat kapitolám kultury a zahraničních věcí. Jednání se podle šéfa Motoristů Petra Macinky zúčastní Filip Turek zúčastní, který dříve řekl, že by resort zahraničí mohl vést. Kvůli aférám, kterým po volbách čelí, to ale není ani trochu jisté.
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem.(13. října...

Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Filip Turek, Petr Macinka a Boris Štastný na jednání poslaneckého klubu...
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října...
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů pokračují debatou o dopravě a...
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů pokračují debatou o dopravě a...
22 fotografií

Turek se po jednání s šéfem ANO Andrejem Babišem, který sestavuje vládu, omluvil všem, koho se mohly dotknout úryvky některých jeho starších vyjádření na sociálních sítích, ale policie také řešila jeho vyhrožování pracovníkovi saúdskoarabské ambasády.

Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice a na vůz položil loveckou nábojnici. Vyplývá to z tehdejšího policejního vyšetřování.

„Pokud je to realita, je to věc velmi zavrženíhodná,“ řekla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Pokud je to realita, je to zavrženíhodné, říká Schillerová k nové Turkově kauze

Turek také podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také narážky na vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera a italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

„Pokud by se ukázalo, že citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, podle mého názoru by ho to diskvalifikovalo z jakékoli ministerské pozice,“ řekl prezident Petr Pavel. Za ním v pondělí zamíří Babiš a bude ho informovat o výsledcích dosavadního jednání o vládě. Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka ale ještě prezidentovi nepřinese seznam ministrů, které navrhuje.

Referendum se nemá týkat mezinárodních závazků vyplývajících z členství v EU a NATO

Do programového prohlášení vznikající vlády se má dostat pasáž bořící snahu hnutí SPD Tomia Okamury odmítnout členství v EU a NATO.

Strany jednající o vládě budou usilovat o přijetí zákona o referendu, ale nikoli podle představy těch, kdo EU a NATO zpochybňují. Okamura přiznal, že si SPD musí počkat na lepší volební výsledek.

„Shodu jsme našli poměrně rychle, my sami usilovali o zákon o referendu. Objeví se to v programovém prohlášení s explicitní podmínkou, že se to nebude týkat mezinárodních závazků vyplývajících z členství v EU a NATO,“ řekla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Babiš už zná kandidáty SPD na ministry. Šéf Motoristů opět podpořil Turka

Strany vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě považují a prioritu rozvoj vztahů se státy Visegrádské čtyřky. K nim vedle Česka patří Slovensko, Polsko a Maďarsko.

V4 rozdělil postoj k válce, kterou rozpoutala armáda ruského diktátora Vladimira Putina proti Ukrajině na jejím území. Zatímco Česko a Polsko se snaží napadené zemi pomáhat, Maďarsko i Slovensko volí vůči Ukrajině odlišnou politiku.

Jak to dopadne s poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas?

Ve svých volebních programech slibovaly všechny tři strany, které jednají o nové vládě, v oblasti kultury změny televizních a rozhlasových poplatků. ANO a SPD slibovaly jejich úplné zrušení. Českou televizi a Český rozhlas by platily ze státního rozpočtu, což znamená, že by na ně lidé fakticky přispívali dál, ale jinou formou, z odvedených daní.

„Samozřejmě, že to plánujeme, ale nejdřív musíme mít zákon, kde je možno Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšším kontrolním úřadem,“ řekl Andrej Babiš v videopodcastu Sorry jako.

Konec poplatků ČT? Nejdřív musí zákon umožnit kontrolovat ji, říká Babiš

Na otázku, zda plánuje zrušit koncesionářské poplatky a čím budou nahrazeny, odpovídal předseda ANO v pořadu, který zveřejnil na sociálních sítích před svou čtyřdenní dovolenou.

„Platí to, že chceme udělat to, co udělalo sedmnáct zemí v Evropské unii. Přejít z koncesionářských poplatků na rozpočtové financování, nebude to budit takové emoce,“ doplnil první místopředseda ANO Karel Havlíček. Babiš mu přitakal: „Přesně tak.“

Umožnit kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem má novela Ústavy, kterou minulý týden začal projednávat Senát jako společný návrh zákonodárců napříč stranami. Poslancům by horní komora mohla dokument poslat na příští schůzi, která se uskuteční 26. listopadu.

Plány ANO a SPD mohou narazit u třetího partnera rodící se koalice. „Nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními,“ uvádějí Motoristé sobě ve svém programu. Za nepřijatelné ale považují vybírání koncesionářských poplatků z telefonů a tabletů.

Takový vztah diváka či posluchače s dodavatelem programu je mírně řečeno toxický a měl by se urychleně změnit,“ napsal na síti X poslanec za Motoristy sobě a možný kandidát na ministra kultury Oto Klempíř.

ANO také ve volebním programu hovoří o sloučení ČT a Českého rozhlasu do jednoho subjektu. SPD by je do jedné instituce spojila i s ČTK.

Podle Klempíře existuje prostor pro úspory jak v České televizi, tak v Českém rozhlase, nikoli však ve slučování odlišných médií.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Koridor Praha - Brno je neprůjezdný. Na vině je porucha trakčního vedení

Mezi Skalicemi nad Svitavou a Letovicemi na Blanensku je neprůjezdný železniční koridor mezi Prahou a Brnem kvůli poruše trakčního vedení. České dráhy dle informací na svém webu očekávají, že oprava...

23. října 2025  21:24,  aktualizováno  24.10 6:34

Soud rozhodne o trestu za vraždu prodavaček, mladistvému sadistovi hrozí 10 let

Krajský soud v pátek rozhodne v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v prodejně Action v Hradci Králové. Z únorového útoku je obžalovaný nyní sedmnáctiletý mladík, který podle znalců trpí agresivním...

24. října 2025  6:30

V Irsku zvolí novou hlavu státu, o křeslo se utkají dvě ženy

Irsko si v prezidentských volbách zvolí nástupce současné hlavy státu, čtyřiaosmdesátiletého Michaela D. Higginse, který zastával prezidentský úřad 14 let. Voliči mají na výběr mezi bývalou...

24. října 2025  6:26

ANO, SPD a Motoristé budou jednat i o diplomacii. Na scénu se vrací Turek

Politici zakončí vyjednávání o programu vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů sobě. Budou se věnovat kapitolám kultury a zahraničních věcí. Jednání se podle šéfa Motoristů Petra Macinky zúčastní...

24. října 2025  5:38

Při udělování nejvyšší státní ceny platí pro Čechy přísnější pravidla než pro cizince

Státní vyznamenání udílí prezident republiky zpravidla 28. října. V zákoně je stanovený ještě další den, kdy může ocenit české osobnosti. Je jím 1. leden. Jak tedy mohl Petr Pavel předat Řád bílého...

24. října 2025

Lidé často platí za iluzi. Nekupujte diamanty na internetu, radí gemolog

Laboratorní diamanty se stávají masovou komoditou. V indických továrnách se jich dokonce vyrábí víc za týden, než příroda vytvoří za rok. „Ceny tím šly dolů nejen u syntetických, ale i u přírodních...

24. října 2025

Natáčejí vlogy i unboxing ústavy. Poslanci z generace Z sdílí politiku na Instagramu

Premium

Zatímco starší poslanci se drží tiskových zpráv a formálních projevů, nová generace vtrhla do Sněmovny s mobilem v ruce. Na sociálních sítích ukazují, jak vypadá první den poslance, co skrývá uvítací...

24. října 2025

Brusel uzavírá kohoutky s ruským plynem. Naplánoval, kdy přijde definitivní konec

Premium

Rada Evropské unie přijala ve čtvrtek 19. balíček protiruských sankcí. Opatření cílí na klíčová odvětví, která podle Bruselu podporují ruskou invazi na Ukrajinu, včetně energetiky, financí a...

24. října 2025

Čtení na prodloužený víkend a dalších 12 měsíců. Rok iDNES Premium jen za 690 Kč

Ověřené informace ze zákulisí domácí politiky, analytický pohled na dění ve světě, komentáře, rozhovory i spousta dalších benefitů — to vše nyní můžete získat za mimořádně výhodnou cenu. Předplatné...

24. října 2025

Předěláme vám pohlaví a levně, láká cizince Írán. Doopravdy jde o něco jiného

Premium

Kdo by to čekal zrovna od Íránu? Země prudérních ajatolláhů, kteří se děsí i neposlušného pramínku ženských vlasů nezbedně vykukujícího zpod šátku, je dnes vedle Thajska jedním z hlavních světových...

24. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Unie odložila na prosinec rozhodnutí o využití ruských aktiv na pomoc Ukrajině

Unijní prezidenti a premiéři odložili do prosince rozhodnutí o tom, zda mají být zmrazená ruská aktiva použita na pomoc Ukrajině. Vyplývá to ze závěrů dnešního summitu EU v Bruselu.

23. října 2025  23:02

Experty uznávaná, při posvícení teta. Pavel a další si připomněli Danu Drábovou

Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si ve čtvrtek večer v pražském Foru Karlín připomněli její přátelé a příznivci. Na akci Dano, děkujem! – Drábová...

23. října 2025  13:27,  aktualizováno  22:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.