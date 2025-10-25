Program vlády ANO, SPD a Motoristů je na světě. Finiš online, možné jen dílčí změny

„Jsme dohodnuti na úrovni toho vyjednávacího týmu,“ uvedl Havlíček. Předpokládá, že program proberou stranická vedení a bude do něj možná nutné ještě promítnout výsledky těchto debat. „Ale troufám si tvrdit, že v zásadě jsme hotovi,“ prohlásil místopředseda ANO.
„Odborné týmy odvedly v průběhu celého týdne velmi dobrou práci, vážím si toho, ze jsme se dokázali na programu shodnout. Tři týdny po volbách máme připravený vládni půdorys, Sněmovnu i programové prohlášení,“ napsal Havlíček redakci iDNES.cz.
S vyjednáváním je spokojený i Petr Macinka, který zmínil, že nyní řešili zejména vědu a digitalizaci. Podle Havlíčka bude obnovena funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci, který by podléhal přímo premiérovi nebo vicepremiérovi.
V končící vládě měli zodpovědnost za digitalizaci jednotliví ministři. „Zaměříme se na digitalizaci stavebního řízení,“ řekl Havlíček. Výdaje na vědu by chtěl zvýšit nad dvě procenta hrubého domácího produktu. Slib ANO o zvýšení až na 2,5 procenta během čtyř let možná v programu nebude, připustil.
Do chystaného programu se podle Havlíčka podařilo „z drtivé většiny“ včlenit volební program ANO, bylo však třeba respektovat i názory partnerů. „Určité kompromisy jsme tam dělali, ve finále je to společné dílo,“ uvedl Havlíček. Cílem byl podle něj program, který bude reflektovat „středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou, kterou tam bude zajišťovat hnutí ANO“ a bude postaven konzervativně.
Hnutí ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít 16 členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé.
ANO má mít kromě premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci nominovaní za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.
O dílčích kapitolách jednali celý týden
V sobotu zástupci stran o programu pro vědu a digitalizaci o víkendu vyjednávali online, k tématům patřilo i zajištění kyberbezpečnosti s ohledem na hybridní hrozby. „O digitalizaci jednáme digitálně,“ řekl k formátu jednání předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný.
Vyjednavači vznikající koalice diskutovali v uplynulých dnech o prioritách v oblastech, které odpovídají jednotlivým ministerstvům. Programové prohlášení mají podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka hotové zhruba z 95 procent. Předseda ANO a pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš má s výsledky vyjednávání v pondělí seznámit prezidenta Petra Pavla.