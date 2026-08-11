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ANO drží první místo, STAN výrazně posílil. Do Sněmovny by prošlo jen pět stran

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  6:29

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci. (8. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Hnutí ANO by podle červencového volebního modelu agentury Median získalo 34 procent hlasů a s přehledem by zvítězilo. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15 procenty, které si oproti předchozímu měření polepšilo o 2,5 procentního bodu. Do Poslanecké sněmovny by se podle modelu dostalo celkem pět stran.

Za ANO a STAN by skončila ODS, které model přisuzuje třináct procent hlasů. Následovali by Piráti s osmi procenty a SPD se 7,5 procenta. Výsledky ukazují, že z bývalé koalice SPOLU by při samostatné kandidatuře měla jistotu vstupu do Sněmovny pouze ODS.

Průzkum: Koalice ANO, SPD a Motoristů by ve volbách posílila, měla by 116 poslanců

KDU-ČSL by v červencovém modelu získala 3,5 procenta hlasů, TOP 09 pak tři procenta. Obě strany by tak zůstaly pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny.

Pod hranicí by skončili také Motoristé. Model jim přisuzuje 4,5 procenta hlasů. Oproti předchozímu měření tak podle výsledků agentury nedosahují potřebné podpory pro vstup do dolní komory.

K volbám by přišlo méně lidí

Podle průzkumu by v červenci byla ochota zúčastnit se voleb zhruba o deset procentních bodů nižší než skutečná účast ve sněmovních volbách v říjnu 2025. K volbám by nyní podle Medianu přišlo přibližně 59 procent oprávněných voličů.

Výzkum agentura prováděla od 1. do 31. července. Zúčastnilo se ho 1022 respondentů starších 18 let, kteří podle Medianu reprezentují populaci voličů v Česku. Agentura kombinovala osobní dotazování v domácnostech s telefonickým a online dotazováním.

Volební model představuje odhad nejpravděpodobnějšího rozložení podpory politických stran v hypotetických volbách do Poslanecké sněmovny, pokud by se konaly v době dotazování.

Statistická chyba se podle agentury pohybuje od 1,5 procentního bodu u menších stran až po tři procentní body u nejsilnějších.

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