KOMENTÁŘ: Nucené sezení v zákopech. Piráti v čele magistrátů nevyhovují

Do hry se tak dostali ostatní v čele s Piráty. Po dvanácti měsících se v kuloárech magistrátů všech tří měst mluví o tom, že tehdejší rozhodnutí nebylo nejlepší. Že by spojení ANO a ODS dávalo mnohem větší logiku. Jenže o možných změnách se zatím diskutuje pouze v zákulisí a nejspíš to tak ještě nějakou dobu zůstane. Byť by to totiž řada tamních politiků obou stran ráda udělala, brání jim strach. Z veřejného mínění, z oficiálních linií stranických centrál a z toho, že by tím před příštími volbami nahráli politickým soupeřům, které by z koalic museli vyhnat.