Budu čerpat dotace až do roztrhání těla. Koalice Spolu si střílí z ANO

Premiér při čtvrtečním představení programu slíbil, že dokud bude premiérem, nepřijme Česko žádné ilegální migranty. Také řekl, že se do roku 2025 zvýší penze na 20 tisíc korun, nebude přijato euro místo koruny, neporostou daně a nebude privatizováno zdravotnictví.

„Budu se za vás rvát až do roztrhání těla,“ zní slogan hnutí ANO pro letošní parlamentní volby. Jeho rival, koalice Spolu, rychle přišla s odpovědí.

„Budu bránit komunisty až do roztrhání těla“ či „Zadlužím vaše děti až do roztrhání těla“ se píše na plakátech, které poté koalice Spolu sdílela na internetu. ODS také vytvořila doménu azdoroztrhanitela.cz, na které nabádá voliče, aby odevzdali hlas koalici.

S volebním programem ANO přišlo jako poslední z parlamentních stran. V létě premiér Babiš při setkáních s občany rozdával a podepisoval knihu „Sdílejte, než to zakážou“.

Babiš během představení kampaně řekl, že tyto volby jsou „poslední šance volit Babiše.“ Je to také šance zastavit „antibabišovské“ koalice, uvedl. ANO v současnosti zvyšuje svůj náskok nad koalicí Pirátů a hnutí STAN i uskupení Spolu. Podle posledních průzkumů by ANO získalo 31,1 procenta hlasů, Spolu 21,7 procenta. Koalice Pirátů a STAN by nyní dostala 18,7 procent hlasů.