Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu

  12:10aktualizováno  13:35
Premiér Andrej Babiš na sněmu ANO neměl při volbě předsedy hnutí soupeře. Dostal 196 hlasů od 209 delegátů, proti byli dva a zdrželo se jedenáct účastníků sněmu. „Snad ta naše vláda vydrží do roku 2029, tak vypadá to, že ještě budu kandidovat, tak jen abyste věděli,“ řekl Babiš.

Později pro iDNES.cz dodal, že tím myslel jen kandidaturu na předsedu ANO v roce 2028.

Soupeře při volbě jeho zástupce neměl ani první místopředseda ANO Karel Havlíček. Dostal 207 od 209 delegátů, dva se zdrželi. Havlíček tak dostal více hlasů než předseda hnutí.

Obměna nenastala ani na pozicích dalších místopředsedů. Kandidovali totiž ti dosavadní - ministryně Alena Schillerová, ústecký hejtman Richard Brabec, zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a poslanec Robert Králíček a předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica kandidatu na sněmu vzdal.

Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém

Na osm pozic členů předsednictva bylo nominováno 14 členů hnutí.

Za chybu premiér Babiš při dopoledním jednání na sněmu svého hnutí označil, že nebyl změněn volební systém do Sněmovny na většinový. Voliči podle něj dali ve volbách najevo, že chtějí změnu a návrat k odpovědnému řízení státu.

Vládní koalice ANO, SPD, Motoristé sobě by měla podle Babiše nabídnout společného prezidentského kandidáta.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Karel Havlíček, který měl při volbě větší podporu než jeho šéf.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)
