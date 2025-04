Azylovou novelu stihneme, i když ANO nechce řešit nelegální migraci, řekl Fiala

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš podle Fialy ukazuje, že nechce podpořit změny, které vláda dělá v oblasti nelegální migrace, například lepší prověřování migrantů.

„Kdyby chtěl nelegální migraci řešit, tak o tom diskutuje. Není to jen volební téma, ale souvisí to s vnitřní bezpečností a je s ní potřeba něco dělat, ne jen odmítat jakékoli řešení. Připadá mi, že hnutí ANO je proti řešení nelegální migrace,“ popsal Fiala.

Vláda podle Fialy přišla s návrhem zákona, který chce zlepšit podmínky pro boj s nelegální migrací v Česku. Hodlá zpřísnit azylovou a migrační legislativu, aby tím odradila potenciální nelegální uprchlíky od vstupu do Česka.

Migrační novela premiéra Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ale naráží u opozice. Podle ní Fialův kabinet pomocí chystané novely hodlá hlavně skrytě prosadit do českého práva migrační pakt Evropské unie. Proto je zásadně proti tomu, aby byla příslušná novela projednána ve zrychleném režimu.

„Migrační pakt je nedostatečným vykročením směrem k řešení nelegální migrace, byl změkčen, proto ho moje vláda nepodpořila. Chceme jít dál. Nicméně státy kolem nás přijímají opatření na zrychlení azylového řízení a podobně, my je přijímáme také,“ vysvětlil premiér. Doplnil, že migrační pakt neobsahuje žádné povinné kvóty.

K přijetí migrační novely nepřispěly ani dvě schůzky, na kterých plánoval ministr vnitra Rakušan chystané změny s opozicí předjednat. Hnutí ANO se ani jedné neúčastnilo. Záměr vlády se tak nemusí do voleb stihnout projednat. „Budeme mít dost hlasů na zkrácení lhůt, stihneme to, je to důležité, kdo by měl námitky proti zrychlené práci soudu a podobně,“ ujistil nicméně v pořadu Fiala.

„Jen 20 procent těch, kteří nemají v Evropě, co dělat, se daří vyhostit do zemí, odkud přišli. Proto musíme zlepšit návratovou politiku a nově definovat bezpečné země,“ doplnil. S tím, že jiné řešení je jen zavírání hranic a kontroly, které by bylo nebezpečné.

Tématem debaty byla i politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, hlavně v oblasti dovozních cel. „Je to výraz konceptů a přesvědčení, které neodpovídají dnešní době. Nevěřím clům, věřím naopak v otevřenou ekonomiku. Nesmíme dovolit zaplavení Evropy levným zboží vyráběným za jiných principů než v Evropě. Levné zboží z Číny je obrovské téma,“ řekl Fiala.

Vyloučil ale, že by se v Česku objevily geneticky modifikované potraviny, které jsou dostupné v Americe. „To se nestane, ani v Česku, ani v Evropě. Protože máme určité standardy. Mnohem větší nebezpečí jsou levné výrobky z Číny,“ dodal premiér. Evropa má ale podle něj nástroje, jak jim čelit.

Dopady Trumpových cel mohou podle premiéra znamenat částečný pokles růstu prakticky v celé v Evropě. „Zatím nedokážeme říct přesně. Evropa zaujala racionální a zdrženlivý postoj, nereagovali jsme na Trumpa proti reakcí, byť ji máme nachystanou. Pro mě je ideální cíl dohoda na nulových clech, pokud to nepůjde dosáhnout, tak nízká spravedlivá cla,“ řekl Fiala.

V diskusi se řešila také dostupnost bydlení a pokles počtu nově narozených dětí. Loni se narodilo nejméně dětí v historii Česka. „Kdybychom mohli za porodnost, mohli bychom už za všechno. Porodnost je extrémně nízká, nemám z toho radost, ale má to příčiny,“ řekl s tím, že nyní přichází do reprodukčního věku slabé ročníky z 90. let.

Většina stran se v kampani do sněmovních voleb snaží cílit na mladou generaci. Letos může jít poprvé k volbám až 400 tisíc mladých lidí. Koalice SPOLU si podle volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News vede u mladších voličů lépe než hnutí ANO. Moderátorka pořadu Pavlína Wolfová se proto Fialy ptala, čím je oslovuje.

“Přicházejí proto, že jsou si jisti, že naše politika jde správně třeba v oblasti bezpečnosti. Ukazovalo se nám i ve skutečných volebních výsledcích, že máme podporu mladých. Jsem za to rád. Chceme se o mladé lidi opírat,“ reagoval Fiala.